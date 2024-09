Google aurait proposé de vendre AdX pour clore le procès antitrust de l’UE

La place de marché publicitaire AdX pourrait être cédée par Google dans le cadre de l'enquête antitrust de l'Union européenne. Cette démarche pourrait permettre au géant technologique de répondre aux préoccupations de la Commission européenne sur sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne.

Face à l’inquiétude grandissante de l’Union Européenne sur un possible monopole dans le secteur de la publicité en ligne, Google a proposé de vendre sa place de marché publicitaire AdX. Selon des sources citées par Reuters, cette offre sans précédent dans le cadre d’une affaire antitrust a toutefois été rejetée par les éditeurs européens.

Exclusive: Google offered to sell part of ad tech business, not enough for EU publishers, sources say https://t.co/kSRhgRbngX pic.twitter.com/7nPvsRn9hA

— Reuters (@Reuters) September 19, 2024