God of War Ragnarök dépasse les dix millions de ventes en trois mois

Santa Monica Studio annonce avoir atteint une nouvelle étape dans les ventes de God of War Ragnarök.

En novembre dernier, God of War Ragnarök s’est vendu à cinq millions d’exemplaires lors de sa première semaine de commercialisation pour devenir le jeu PlayStation first-party le plus rapidement vendu de tous les temps, et il détient toujours ce record. En ce début d’année 2023, l’exclusivité pour PS5 et PS4 se retrouve à 11 millions d’exemplaires écoulées dans le monde entier. Une prouesse commerciale qui confirme que la licence de Santa Monica Studio reste importante et vitale pour Sony Interactive Entertainment.

Congrats to @SonySantaMonica for God of War Ragnarök continuing to be PlayStation Studios fastest-selling title ever. https://t.co/e01igWz23O — PlayStation (@PlayStation) February 1, 2023

Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Félicitations à Santa Monica Studio pour cette incroyable et mémorable consécration. Merci à l’ensemble de nos fans.

Pas de DLC pour God of War Ragnarök

Malgré les excellentes ventes de God of War Ragnarök, Santa Monica Studio se refuse d’étendre l’histoire avec un DLC comme cela avait déjà été le cas pour le God of War de 2018 :

C’est déjà un gros morceau. Nous y avons mis tout ce que nous avions, alors ne comptez pas dessus.

Le game director Eric Williams aimerait d’ailleurs travailler sur un nouveau Castlevania :

Je ne sais pas ce que je vais faire par la suite, mais si quelqu’un me donne la licence Castlevania, on adorerait le faire au sein de Santa Monica Studio…