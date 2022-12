God of War Ragnarök se dote d’un mode photo

Le mode photo de God of War Ragnarök permet d'immortaliser les péripéties de Kratos et Atreus dans les neuf royaumes d'Yggdrasil.

Grace Orlady, responsable de la communication chez Santa Monica Studio, annonce l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour God of War Ragnarök qui contient un mode photo :

Depuis la sortie de God of War en 2018, nous sommes constamment émerveillés par le niveau de talent et de passion dont fait preuve la communauté des photographes vidéoludiques gravitant autour de la licence. Qu’il s’agisse des parenthèses de calme entre Kratos et Atreus, ou des combats brutaux et élégants où virevoltent le feu et la glace, l’impressionnante variété des clichés pris par les photographes dans God of War a été une inépuisable source d’inspiration pour notre équipe. Nous sommes ravis de pouvoir enfin vous donner cette opportunité avec ce nouvel épisode.

Trade 🪓 for 📸and capture Nine Realms-worth of spectacular battles, stupendous sights and momentous moments. God of War Ragnarök’s Photo mode is available today: https://t.co/k8RLLIETyv pic.twitter.com/iisVucGHP9

