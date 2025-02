Gmail abandonne les SMS pour l’authentification à deux facteurs

L’ère des SMS pour sécuriser les comptes Gmail touche à sa fin, Google optant pour des solutions plus modernes comme les passkeys et QR codes.

Tl;dr Google abandonne l’authentification par SMS pour Gmail au profit de méthodes plus sécurisées.

Les QR codes et les passkeys remplaceront les codes à six chiffres pour simplifier l’accès aux comptes.

Cette décision vise à lutter contre le phishing et le spam liés à l’usage des SMS.

Une transition vers des alternatives plus sûres

Depuis plusieurs années, Google cherche à renforcer la sécurité de ses services en proposant des solutions plus modernes. L’authentification par SMS, autrefois considérée comme une avancée, est désormais perçue comme obsolète face aux nouvelles menaces. Avec l’essor du phishing et du détournement de numéros de téléphone, il devient impératif d’adopter des moyens plus fiables. Google mise ainsi sur des technologies comme les QR codes et les passkeys pour offrir une meilleure protection aux utilisateurs de la messagerie Gmail. Ces solutions permettent de sécuriser les connexions tout en simplifiant l’expérience utilisateur. Grâce à elles, les risques de vol d’identité ou d’usurpation de comptes seront considérablement réduits.

La fin progressive des codes par SMS

Un rapport publié par Forbes a révélé que Google prévoit de supprimer progressivement l’authentification par SMS dans les prochains mois. Cette décision a été confirmée par Ross Richendrfer, responsable de la sécurité et de la confidentialité chez Google. L’objectif de cette transition est d’offrir un processus de connexion plus fluide et plus sûr pour les utilisateurs. À terme, Google cessera d’envoyer des codes à six chiffres par SMS pour éviter toute interception malveillante. La firme de Mountain View souhaite également revoir la manière dont les numéros de téléphone sont utilisés pour l’authentification. Cela permettra de mieux protéger les informations personnelles des utilisateurs contre les abus et les tentatives de fraude. En supprimant cette méthode vieillissante, Google s’inscrit dans une logique d’innovation et de sécurité renforcée.

Les nouvelles méthodes de connexion

Google mise sur deux alternatives principales pour remplacer les SMS : les QR codes et les passkeys. Les QR codes permettront aux utilisateurs de vérifier leur connexion en scannant un code avec un autre appareil de confiance. Cette approche réduit les risques de détournement, puisque le processus d’authentification reste entièrement sous le contrôle de l’utilisateur. De leur côté, les passkeys reposent sur la biométrie, permettant aux utilisateurs de se connecter via leur empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Cette méthode évite l’utilisation des mots de passe, souvent vulnérables aux attaques. En intégrant ces technologies, Google vise à simplifier l’accès aux comptes tout en garantissant un haut niveau de protection. D’ici quelques années, ces solutions pourraient devenir la norme pour tous les services en ligne nécessitant une authentification sécurisée.

Une réponse aux menaces croissantes

Si Google a décidé d’abandonner les SMS, c’est en grande partie à cause de la recrudescence des attaques exploitant cette méthode. De nombreux utilisateurs sont victimes de fraudes et de détournements de numéros, facilitant ainsi l’accès non autorisé à leurs comptes. L’application Google Authenticator avait été lancée pour pallier ces risques, mais elle a été critiquée pour son manque de chiffrement de bout en bout. En réponse, Google privilégie désormais des méthodes plus robustes et mieux adaptées aux menaces actuelles. L’entreprise mise notamment sur l’authentification sans mot de passe, une approche adoptée par de nombreuses plateformes soucieuses de renforcer la sécurité. Cette évolution marque un tournant important dans la protection des données personnelles, réduisant l’exposition aux attaques tout en améliorant l’expérience des utilisateurs.