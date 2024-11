Gladiator 3 : une suite marquée par l’influence de Le Parrain et du pouvoir familial

Ridley Scott révèle que le troisième volet de la franchise Gladiator s’inspirera fortement des dynamiques familiales et de l'héritage de pouvoir présents dans la saga Le Parrain.

Tl;dr Ridley Scott annonce Gladiator 3, inspiré par l’héritage de pouvoir dans Le Parrain.

Le personnage de Lucius, comme Michael Corleone, sera confronté à un destin qu’il ne souhaite pas.

Gladiator 3 pourrait explorer des thèmes de culpabilité et de rédemption, à l’image de Le Parrain.

Un troisième volet en gestation

Le réalisateur britannique Ridley Scott a confirmé qu’un troisième film Gladiator était en préparation. Bien que les détails de l’intrigue soient encore flous, il a partagé avec enthousiasme que l’idée pour ce projet était née d’une réflexion personnelle intense. En s’inspirant de la saga Le Parrain de Francis Ford Coppola, il a trouvé un parallèle intéressant dans les arcs des personnages des deux films. Pour Ridley Scott, l’héritage du pouvoir et le fardeau de le transmettre à la génération suivante sont des thèmes puissants qu’il veut explorer dans Gladiator 3.

Le Parrain et son influence

Dans une récente interview, Ridley Scott a comparé la situation du personnage de Lucius (interprété par Paul Mescal) dans ce troisième volet à celle de Michael Corleone dans Le Parrain 2. Dans cette suite, Lucius, bien qu’éloigné du Colisée et vivant paisiblement dans une colonie romaine, se retrouve tiré de sa tranquillité et obligé de revenir dans l’arène. Ce retour forcé rappelle l’histoire de Michael Corleone, qui, à la fin du deuxième volet de Le Parrain, hérite d’un rôle qu’il ne désirait pas, mais dont il ne peut se défaire. Cette idée d’un personnage confronté à une destinée qu’il tente d’échapper résonne profondément avec Ridley Scott.

La tragédie et l’ironie des personnages

Les parallèles entre Gladiator 3 et Le Parrain s’étendent au-delà des simples arcs narratifs. Ridley Scott évoque un aspect tragique et ironique que le personnage de Lucius pourrait vivre, semblable à celui de Michael Corleone. Dans Le Parrain 3, Michael, accablé par la culpabilité de ses actions passées, tente de se racheter en s’engageant dans des œuvres charitables et en cherchant à léguer un héritage pur à ses enfants. Ridley Scott semble vouloir explorer une trajectoire similaire pour Lucius, qui pourrait être pris au piège par un héritage romain inévitable, même s’il préfère vivre loin de ce monde violent.

L’avenir de la saga

Bien que les discussions sur le film soient encore au stade de l’idée, Ridley Scott a mentionné que le tournage de Gladiator 2 s’est fait dans des délais particulièrement serrés, un défi qu’il semble vouloir répéter pour le troisième film. Ce projet n’a pas encore de date de lancement précise, et Ridley Scott, bien qu’enthousiaste à l’idée de continuer cette saga, n’a pas détaillé quand la production pourrait commencer. Le cinéaste de 86 ans a de nombreux projets sur la table, mais l’engouement pour ce prochain volet semble évident. En attendant plus de détails, les fans peuvent se replonger dans les films précédents, disponibles en streaming.