Gilmore Girls : Les raisons derrière le remplacement de Chad Michael Murray dans le rôle de Tristan Dugray

Dans la série culte "Gilmore Girls", le personnage de Tristan Dugray, d’abord incarné par Chad Michael Murray, a changé d’interprète en cours de route. Ce remplacement a suscité curiosité et interrogations parmi les fans sur les raisons derrière ce choix.

Tl;dr Tristan absent du revival, remplacé par un nouvel acteur.

Chad Michael Murray occupé lors du tournage Netflix.

Carrière florissante pour Murray depuis Gilmore Girls.

Un retour manqué pour Tristan Dugray

Dans le grand come-back de la série culte Gilmore Girls orchestré par Netflix en 2016, de nombreux personnages emblématiques ont repris leur rôle. Pourtant, les fans les plus attentifs n’ont pas manqué de remarquer l’absence d’une figure marquante : Tristan Dugray. Interprété à l’origine par Chad Michael Murray, le personnage fait bien une apparition fugace lors de la séquence à Chilton, mais sous les traits d’un autre acteur, Anton Narinskiy.

Ce choix de casting ne doit rien au hasard. Interrogé en 2017 par Entertainment Tonight, Chad Michael Murray a expliqué avoir été sollicité pour le revival, mais il n’a tout simplement pas pu répondre présent. La raison ? Un heureux événement dans sa vie personnelle : la naissance de son premier enfant, qui coïncidait avec le tournage. L’acteur n’a d’ailleurs exprimé aucune amertume, saluant même la prestation de son remplaçant : « Je n’ai entendu que du bien, bravo à lui ! »

Qui était vraiment Tristan Dugray ?

Plongée dans les souvenirs de la première série : le rôle de Tristan a toujours été celui du jeune homme issu d’un milieu privilégié, symbole du choc social que vit Rory dès son entrée à Chilton. Dans ce microcosme élitiste où elle peine à trouver sa place, Tristan apparaît comme un fauteur de troubles — parfois charmeur, souvent agaçant — qui taquine Rory et tente maladroitement d’attirer son attention. Derrière cette attitude se dessine un classique triangle amoureux, avec Dean Forester jouant le rival sentimental.

Au fil des saisons, l’intrigue autour de Tristan évolue, mais s’efface progressivement. Après quelques tentatives infructueuses pour séduire Rory (et une humiliation pour Paris Geller), c’est finalement un départ précipité vers une école militaire qui marque la sortie définitive du personnage. Une fin qui, rétrospectivement, fait sourire tant elle préfigure l’arrivée future de Chad Michael Murray dans « One Tree Hill ».

Murray : un parcours loin des bancs de Chilton

Difficile aujourd’hui d’évoquer Chad Michael Murray sans penser à ses rôles phares post-Gilmore Girls. Très vite propulsé au rang d’icône chez les adolescents grâce à « One Tree Hill », il enchaîne ensuite comédies romantiques et séries télévisées populaires telles que « Southland », « Riverdale » ou encore « Agent Carter ». Plus récemment, il s’illustre dans le drame canadien « Sullivan’s Crossing » et se prépare à retrouver les plateaux aux côtés de Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis pour la suite très attendue « Freakier Friday ».

Pour résumer ce parcours :

Série culte : ascension avec « One Tree Hill ».

ascension avec « One Tree Hill ». Cinéma : rôles remarqués dans des comédies pour ados.

rôles remarqués dans des comédies pour ados. Télévision actuelle : tête d’affiche sur « Sullivan’s Crossing ».

Si le revival des Gilmore Girls s’est fait sans lui, force est de constater que Chad Michael Murray a continué sa route avec succès bien loin des couloirs feutrés de Chilton.