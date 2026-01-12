Cinq idées de spin-offs Stranger Things à explorer après la fin de la série

Alors que Stranger Things s’apprête à tirer sa révérence, l’univers de la série continue de fasciner les fans. Plusieurs pistes de spin-offs émergent déjà, attisant la curiosité autour des personnages secondaires et des histoires encore inexplorées.

Tl;dr Netflix prépare plusieurs spin-offs de Stranger Things .

. La série principale se conclut sur l’histoire du groupe originel.

Les nouveaux projets exploreront d’autres personnages et époques.

Une page se tourne pour Stranger Things

Après presque dix ans et cinq saisons, l’incontournable série Stranger Things a tiré sa révérence. Pourtant, ce n’est en réalité qu’un au revoir : les ambitions de Netflix, qui cherche à faire perdurer son univers phare, ne se limitent pas à une simple conclusion. Alors que la dernière scène marque la fin des aventures de Mike, Eleven, Joyce et Hopper — le co-créateur Matt Duffer insiste d’ailleurs sur le caractère « fini » de leur histoire — les perspectives restent larges pour le futur.

Des pistes déjà semées pour l’avenir

En filigrane du final, plusieurs portes s’entrouvrent. Un clin d’œil appuyé concerne le départ de Hopper et Joyce vers Montauk : ce déménagement évoque la toute première version du projet imaginée par les frères Duffer. On peut dès lors imaginer un spin-off recentré sur ce duo, loin des tumultes de Hawkins mais pas forcément des mystères surnaturels. La carrière de Winona Ryder n’a jamais vraiment eu droit à tout l’éclairage qu’elle mérite dans la série ; un tel projet pourrait redonner à son personnage toute sa dimension.

Autre terrain fertile : l’émergence de la nouvelle génération menée par Holly Wheeler, bien mise en avant lors du dernier opus. À peine le flambeau transmis que déjà se dessine une équipe prête à prendre la relève face aux menaces persistantes.

L’univers étendu : anthologies, préquels et destins parallèles

Fidèle à une tendance désormais bien installée chez les grandes plateformes, Netflix compte capitaliser sur son succès. L’arrivée prochaine de la série animée « Stranger Things: Tales from ’85’ » en est un exemple probant. Quant aux pistes évoquées par Finn Wolfhard (Mike), elles promettent une atmosphère proche de David Lynch, entre surréalisme et anthologie. Notons également que la pièce « The First Shadow », qui explore la jeunesse de Vecna et pose les jalons du fameux Monde à l’Envers, pourrait donner lieu à une adaptation télévisuelle ambitieuse.

Pour ceux qui aiment les scénarios alternatifs ou rêvent d’en apprendre plus sur certains seconds rôles marquants, voici quelques directions potentiellement envisagées :

Murray Bauman recruté par une agence gouvernementale secrète ;

Divers spin-offs explorant des zones inexplorées du lore original ;

L’avenir solitaire d’Eleven confrontée à ses propres démons.

L’héritage en mouvement permanent

Si les créateurs veulent refermer définitivement le chapitre du groupe principal — symbolisé par cette porte du sous-sol définitivement close — il demeure évident que l’univers de Stranger Things, lui, reste ouvert à tous les possibles narratifs. Entre attentes des fans et logique commerciale assumée, difficile d’imaginer que cet engouement retombe aussi vite qu’il est monté…