Georgie et Mandy : le premier épisode de leur mariage révèle un changement chez le jeune Sheldon

Le premier épisode sur le mariage de Georgie et Mandy dans Young Sheldon révèle une évolution notable du jeune Sheldon.

Tl;dr « Young Sheldon » se distingue par l’absence de rires enregistrés.

Le spin-off « George & Mandy’s First Marriage » réintroduit les rires enregistrés.

La série opte pour une approche plus légère que « Young Sheldon ».

Un changement de tonalité notable

Si vous vous souvenez du premier épisode de « Young Sheldon », vous vous souvenez sûrement de l’absence notable d’un élément pourtant incontournable des sitcoms : les rires enregistrés. En effet, sa série mère, « The Big Bang Theory », en faisait un usage abondant, parfois critiqué pour son volume excessif. « Young Sheldon » a choisi de prendre une voie différente en optant pour un format sans rires enregistrés, à l’image de séries comme « Malcolm » ou « Scrubs ».

Une transition déconcertante

Les fans se sont rapidement habitués à cette absence de rires sur « Young Sheldon », surtout que la série a pris un ton plus sombre au fur et à mesure que les personnages grandissaient. Cependant, le spin-off de la série, « George & Mandy’s First Marriage », a pris une direction opposée en réintroduisant les rires enregistrés, bien que sa série mère n’en comportait pas.

Aucune explication explicite n’est donnée pour ce changement, mais le pilote aborde le sujet de manière indirecte. Il met en scène Georgie (Montana Jordan) regardant une sitcom à la télévision et commentant : « J’adore les séries qui font rire ». Il ajoute : « Certaines séries ont des rires enregistrés, d’autres non ». Cette réflexion métatextuelle aide à comprendre que la série est consciente du décalage que ce changement peut provoquer chez les spectateurs.

Une décision assumée

Dans une interview récente avec TVLine, le showrunner Steve Holland a expliqué pourquoi ils ont décidé d’intégrer cette blague sur les rires enregistrés dès le début de la série : « Nous savions que ce serait un sujet de discussion et que les gens auraient des réactions, alors nous avons pensé : ‘Pourquoi ne pas le prendre de front ? Admettons-le et ne faisons pas semblant de ne pas savoir qu’il y a une différence ici.' »

Holland n’a pas expliqué pourquoi ils ont choisi d’intégrer les rires enregistrés dès le départ, mais d’autres membres de l’équipe ont exprimé leur préférence pour ce changement. « J’ai fait mes preuves avec les sitcoms multi-caméras, et c’est tellement amusant », a déclaré Emily Osment, qui a commencé sa carrière dans des séries lourdes de rires enregistrés comme « Hannah Montana ».

« George & Mandy’s First Marriage » semble vouloir adopter une approche plus légère que « Young Sheldon », offrant un divertissement plus facile et confortable que son prédécesseur. Un choix qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui a indéniablement son charme.