George R.R. Martin encense le prochain spin-off de Game of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms sera une adaptation aussi fidèle que possible.

Tl;dr George R.R. Martin apprécie le prochain spin-off de Game of Thrones.

L’adaptation est fidèle au roman d’origine, selon George R.R. Martin.

La série A Knight of the Seven Kingdoms sortira en fin d’année.

Un nouvel univers pour les fans de Game of Thrones

George R.R. Martin a fait l’éloge du prochain spin-off de la série, A Knight of the Seven Kingdoms. Sur son blog, il a partagé son enthousiasme après avoir visionné les six épisodes de la série à venir.

Une adaptation fidèle au roman

L’auteur de la célèbre série Game of Thrones a déclaré : « A Knight of the Seven Kingdoms est une adaptation de The Hedge Knight, la première des nouvelles que j’ai écrites à leur sujet. C’est une adaptation aussi fidèle qu’un homme raisonnable pourrait espérer« . Le romancier américain est en effet connu pour être particulièrement soucieux de la fidélité des adaptations de ses œuvres.

Des acteurs à la hauteur de l’univers

Dans son post, George R.R. Martin a noté que l’équipe de la série avait terminé le tournage de la première saison il y a plusieurs mois et avait directement enchaîné avec la post-production. Il a loué les performances des acteurs, notamment celles de ceux incarnant Dunk et Egg, deux de ses personnages préférés.

Une sortie très attendue

Pour conclure, George R.R. Martin a annoncé que la série A Knight of the Seven Kingdoms devrait sortir en fin d’année. Il a également suggéré l’arrivée d’une deuxième saison en mentionnant The Sworn Sword, la deuxième histoire de Dunk & Egg.