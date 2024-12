GenChess : l’IA de Google transforme votre partie d’échecs

Google dévoile GenChess, un jeu d’échecs où l’IA génère des pièces personnalisées, permettant aux joueurs de découvrir une nouvelle dimension visuelle et stratégique.

Tl;dr GenChess permet de créer des pièces d’échecs personnalisées grâce à l’intelligence artificielle.

Google propose une expérience visuelle originale avec GenChess, mais manque de fonctionnalités avancées.

Le lancement coïncide avec le Championnat du Monde d’échecs et l’arrivée d’un bot d’échecs Gemini.

Une expérience de jeu révolutionnaire

GenChess, le nouveau jeu d’échecs de Google, change la manière dont on joue en offrant une personnalisation poussée des pièces grâce à l’IA. Dès le début, les joueurs peuvent saisir une brève description de l’apparence des pièces blanches, que le modèle d’IA Imagen génère automatiquement. Par exemple, en choisissant un thème de science-fiction, l’IA propose des pièces futuristes, tandis que pour les pièces noires, elle génère un thème de fantasy pour l’adversaire. Ce twist créatif permet d’ajouter une dimension artistique à un jeu traditionnellement très stratégique, rendant chaque partie visuellement unique.

Une interface simple mais immersive

Bien que le jeu soit fonctionnel, il n’offre pas encore toutes les fonctionnalités d’une application d’échecs classique. Il est possible de choisir parmi trois niveaux de difficulté et deux types de contrôle du temps, mais il manque des éléments essentiels tels que la possibilité de revoir les coups précédents ou de voir les pièces capturées. Le jeu affiche la partie sous une vue isométrique, ce qui est original, mais peut être déroutant pour les joueurs habitués aux vues classiques de dessus. Heureusement, il est possible de revenir à une vue top-down dans les paramètres du jeu, pour un confort visuel optimal.

Une annonce en lien avec le Championnat du Monde d’échecs

Le lancement de GenChess intervient au moment parfait, coïncidant avec le début du Championnat du Monde d’échecs 2024. Ce tournoi, où le champion en titre Ding Liren défend son titre face au jeune prodige Gukesh Dommaraju, est sponsorisé par Google. Le lancement de ce jeu innovant semble être une manière pour Google d’exploiter l’intérêt généré par cet événement mondial pour promouvoir de nouvelles technologies et initiatives liées aux échecs. Le firme de Mountain View met ainsi en avant son modèle Imagen d’IA, tout en introduisant des produits ludiques qui se marient avec l’ambiance du tournoi.

Les perspectives d’évolution de l’IA dans les échecs

Google a également annoncé que son IA Gemini, une autre innovation, pourrait être utilisée dans les futures parties d’échecs. Un chatbot sera disponible pour permettre aux joueurs de saisir leurs coups en texte, tout en mettant à jour automatiquement l’échiquier au fur et à mesure de la partie. Toutefois, Google précise que cette fonctionnalité ne sera accessible qu’aux abonnés de Gemini Advanced, à partir de décembre 2024. Bien que l’IA ait encore des difficultés à évaluer correctement les positions sur un échiquier lorsqu’on lui fournit une image, les développements à venir promettent de renforcer la capacité de l’IA à aider les joueurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, à progresser dans ce jeu complexe.