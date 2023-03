Gas Giant Games : deux vétérans de Blizzard Entertainment préparent une nouvelle licence

L'éditeur américain Blizzard Entertainment voit encore d'anciens vétérans tenter l'aventure dans l'industrie vidéoludique en indépendant avec la création de Gas Giant Games.

Comme Dreamhaven, Second Dinner, Frost Giant Studios, Uncapped Games, Notorious Games, Moon Beast Productions et New Tales, le studio indépendant américain Gas Giant Games a été fondé par deux vétérans de Blizzard Entertainment, à savoir Jay Wilson, game director de Diablo III et concepteur principal de World of Warcraft : Legion, et Julian Love, senior combat designer de Diablo Immortal et Diablo 4. Ils ont été aidé par Dan Kelly, un ancien de chez feu THQ et Disney, qui hérite du poste de président.

Blizzard Entertainment alums form Gas Giant Gameshttps://t.co/aWc03XcLHB — GamesIndustry (@GIBiz) March 14, 2023

Jay Wilson, directeur de la conception chez Gas Giant Games, a déclaré :

Chacun de nos concepts est passé par un examen visant à démontrer qu’il ne s’agissait pas seulement d’une bonne expérience à construire, mais aussi d’un excellent jeu à jouer. Nous étions tous d’accord pour dire que nous avions trouvé le jeu que nous devions faire, à savoir un RPG d’action avec des éléments de survie qui, selon nous, plaira aux joueurs des deux genres. Le temps d’une équipe de développement est une chose précieuse et rien ne justifie qu’elle le consacre à autre chose qu’aux jeux qu’elle a envie de faire. Et nous avons vraiment envie de faire ce jeu. Basé sur une nouvelle propriété intellectuelle développée par Gas Giant Games, il est en cours de développement pour PC et consoles, avec des plateformes mobiles à l’étude.

Gas Giant Games sera à la GDC 2023 pour séduire des investisseurs

Du 20 au 24 mars prochain, Gas Giant Games participera à l’édition 2023 de la Game Developers Conference à San Francisco afin de réaliser des démonstrations privées de sa première production aux éditeurs et investisseurs intéressés. A noter que Jay Wilson et Julian Love se sont entourés de développeurs qui ont oeuvré sur des licences comme Kingdom Hearts, Company of Heroes, Overwatch, Dragon Age 2, Space Marine, Cyberpunk 2077, Dying Light ou encore Gears of War.