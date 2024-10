Fujifilm X-M5 : un appareil photo hybride miniature les photographes et vlogueurs avec un budget serré

L'appareil propose la majorité des fonctionnalités du X-T50, mais il n’a ni viseur électronique (EVF) ni stabilisation intégrée.

Tl;dr Fujifilm lance le X-M5, un appareil photo à moins de 1000$.

L’appareil est doté d’un capteur X-Trans 4 CMOS de 26 mégapixels.

Il est principalement destiné aux photographes à petit budget et aux vlogueurs.

Fujifilm revient sur le marché des appareils photo abordables

Après une longue période sans sortie notable, Fujifilm fait un retour remarqué sur le marché des appareils photo à un prix inférieur à 1000$. Avec le X-M5, la marque renoue avec la marque « M » vieille de 11 ans et propose un modèle à 799 $.

Une offre axée sur les photographes à petit budget et les vlogueurs

Le X-M5 se veut être une option attrayante pour les photographes à la recherche d’un appareil de qualité à un prix abordable ou encore pour les vlogueurs souhaitant améliorer leur contenu visuel. Pour atteindre ce point de prix, Fujifilm a dû faire quelques concessions, notamment l’absence de viseur (EVF). Cependant, elle a réussi à inclure son dernier capteur X-Trans 4 CMOS de 26 mégapixels et des spécifications vidéo respectables.

Cet appareil dispose de molettes de contrôle à l’avant et à l’arrière, ainsi que d’une molette de réglage supérieure qui comprend un nouveau mode « Vlog ». Il est également doté de la même molette de simulation de film que l’on retrouve sur le X-T50, facilitant la création de photos impressionnantes.

Un design pensé pour les vlogueurs

Pour le Vlog, une interface complète sur l’écran tactile offre un accès facile. On y retrouve des fonctionnalités telles qu’un « embellisseur de portrait », un flou d’arrière-plan et une priorité de produit, comme on a pu le voir sur les produits de vlog de Sony.

En ce qui concerne l’écran, le X-M5 dispose d’un écran arrière entièrement articulé de 3 pouces et 1,04 million de points, conçu pour être suffisamment lumineux pour être utilisé en plein soleil. Les ports casque et microphone sont également présents, bien qu’ils ne soient pas situés à gauche comme c’est généralement le cas. Fujifilm a placé l’entrée micro 3,5 mm à l’arrière et le port casque sur le côté droit. Cette disposition vise à éviter que l’écran n’entre en collision avec le câble du micro ou du casque lorsqu’il est déplié, un problème courant sur d’autres appareils.

Performances et limites

Malgré son petit format, le X-M5 offre des performances respectables. Il peut tirer des rafales de 8 images par seconde avec l’obturateur mécanique et 20 images par seconde en mode électronique. En matière de vidéo, il offre une capture en 6,2K, 4K à 60fps et Full HD jusqu’à 240 fps. Cependant, l’absence de stabilisation intégrée limite les performances du X-M5 à ce que peut offrir l’objectif ou la stabilisation électronique.

Il est déjà disponible en pré-commande à 799$, et Fujifilm a également dévoilé un objectif de 16-55 mm f/2.8 vendu à 1 199$ et un super téléobjectif XF500 mm f/5.6 en pré-commande à 2 999$.