Fuite du prix de l’Apple iPhone SE 4 : une bonne nouvelle ?

Le prix du nouvel iPhone SE 4 vient d'être dévoilé par un opérateur.

Tl;dr Apple prévoit de lancer l’iPhone SE 4 en mars 2025.

Malgré une augmentation de prix, le téléphone offrirait des améliorations notables.

Les rumeurs suggèrent l’utilisation de puces internes pour le Wi-Fi et la 5G.

Le nouvel iPhone SE 4 : un lancement prévu pour mars 2025

Les observateurs de l’industrie sont unanimes : Apple devrait lancer son nouvel iPhone SE 4 en mars 2025. Une information qui suscite bien des interrogations, la plus importante étant sans aucun doute celle du prix. En effet, de nombreuses rumeurs font état d’une hausse tarifaire par rapport à l’iPhone SE 2022.

Une hausse de prix justifiée

Cette hausse de prix, si elle peut sembler préoccupante de prime abord, serait justifiée selon certaines sources. Un informateur réputé, connu sous le pseudonyme de yeux1122, a ainsi déclaré que malgré cette augmentation, le prix du téléphone resterait inférieur à 500 dollars aux États-Unis. Une nouvelle rassurante, d’autant plus que le smartphone devrait offrir des performances et des fonctionnalités nettement améliorées.

Des rumeurs d’améliorations techniques

Plusieurs rumeurs évoquent en effet un passage à la 5G pour l’iPhone SE 4, permettant à Apple de maintenir un prix inférieur à 500 dollars. Il ne s’agirait pas seulement de réduire les coûts, mais aussi d’optimiser au maximum les performances et l’autonomie de la batterie grâce à l’utilisation du matériel propre à la marque.

Une autre rumeur persistante suggère qu’Apple utiliserait une puce Wi-Fi interne et une puce 5G, ce qui pourrait encore réduire les coûts.

Vers une stratégie d’optimisation des performances ?

Quant à la question de savoir pourquoi ces puces pourraient être introduites dans l’iPhone SE plutôt que dans l’iPhone 17, il pourrait simplement s’agir d’une stratégie d’Apple visant à tester ces technologies sur des téléphones plus abordables.

Enfin, selon certaines sources, l’iPhone SE 4 pourrait offrir d’autres améliorations significatives, comme un écran plus grand, le support de la technologie de sécurité Face ID d’Apple et d’Apple Intelligence. Cette dernière n’est même pas disponible sur les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, ce qui signifie que les acheteurs du nouveau téléphone pourraient bénéficier d’un excellent rapport qualité-prix.