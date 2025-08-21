Fuite des prix du Pixel 10 avant le Made by Google : des tarifs prometteurs dévoilés

À la veille de l’événement Made by Google, les tarifs du Pixel 10 auraient fuité. Selon ces informations, les prix seraient plus avantageux que prévu, une nouvelle encourageante pour les consommateurs impatients de découvrir ce nouveau smartphone.

Tl;dr Pas d’augmentation majeure des prix Pixel 10/Watch 4.

Pixel 10 : versions eSIM uniquement probables aux États-Unis.

Nouveaux accessoires Pixelsnap inspirés du MagSafe d’Apple.

Des prix stables pour la nouvelle gamme Pixel

À quelques heures de la présentation officielle, les tarifs américains supposés des nouveaux Google Pixel 10 ont fuité, confirmant une tendance rassurante : l’absence d’augmentation générale des prix par rapport à la précédente génération. D’après des informations partagées par le célèbre leaker Evan « Evleaks » Blass, les quatre modèles attendus – du Pixel 10 « classique » au très haut de gamme Pixel 10 Pro Fold – conservent les mêmes paliers tarifaires que la série 9, à une exception près : le modèle Pixel 10 Pro XL débuterait directement à 256 Go, sans version d’entrée de gamme à 128 Go.

Du côté des montres connectées, même constat. Les versions Wi-Fi et LTE de la nouvelle Pixel Watch 4, déclinée en deux tailles (41 mm et 45 mm), s’alignent sur les prix pratiqués pour la génération précédente. Un signal positif pour celles et ceux qui envisagent de s’équiper sans craindre une inflation soudaine.

L’écosystème Pixel s’élargit, mais attention aux hausses ciblées

Ce lancement voit également l’arrivée des tout nouveaux écouteurs sans fil Pixel Buds 2a. Petite ombre au tableau : ils se positionnent à un tarif supérieur de trente dollars par rapport aux anciens Pixel Buds A-Series. Si l’écart reste modéré, il marque néanmoins une évolution sensible pour un produit auparavant considéré comme abordable.

Les accessoires inédits baptisés Pixelsnap font aussi leur apparition – un choix stratégique visant clairement à concurrencer le système MagSafe déjà bien installé chez Apple. Supports-anneaux, chargeurs simples ou avec socle intégré : leurs prix semblent cohérents face à l’offre actuelle du marché, même si aucune comparaison avec d’anciens produits Google n’est possible ici.

La transition eSIM : une étape décisive pour le Pixel 10 ?

Parallèlement à ces annonces matérielles, un détail technique retient particulièrement l’attention. Des images issues de documents internes semblent confirmer que la nouvelle famille Pixel 10, du moins sur le marché américain, passerait au tout eSIM, sans emplacement physique pour carte SIM. Cette stratégie ferait écho à celle menée par Apple depuis l’iPhone 14 sur ce territoire. Toutefois, plusieurs fuites évoquent encore la présence de tiroirs SIM sur certains modèles internationaux, suggérant une adoption progressive et localisée.

Nouveautés attendues lors du Made by Google

Pour résumer les principaux points qui devraient rythmer cette keynote :

Aucun bond spectaculaire côté tarifs , hormis les écouteurs d’entrée de gamme.

, hormis les écouteurs d’entrée de gamme. L’adoption progressive de l’eSIM , qui pourrait transformer les usages mobiles.

, qui pourrait transformer les usages mobiles. L’arrivée d’une panoplie complète d’accessoires Pixelsnap, reflet d’une stratégie écosystémique affirmée chez Google.

Rendez-vous dès ce soir pour découvrir quelles surprises réelles nous réserve cette nouvelle vague de produits signée Google.