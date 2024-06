Freaky Friday 2 : un réconfort face à l’absence de Mark Harmon dans NCIS

L'acteur américain Mark Harmon sera dans Freaky Friday 2 de la réalisatrice Nisha Ganatra avec le casting original.

Mark Harmon reviendra dans le rôle de Ryan.

Le tournage de Freaky Friday 2 a débuté.

Le départ de Mark Harmon dans NCIS ouvre de nouvelles portes.

Le retour tant attendu de Freaky Friday

Freaky Friday 2 est officiellement annoncé, pour le plus grand plaisir des fans. Cela apporte un certain réconfort après le départ de Mark Harmon de NCIS. Le film original, sorti il y a plus de deux décennies, a marqué les esprits avec son histoire touchante de changement de corps entre une adolescente rebelle, Anna, jouée par Lindsay Lohan, et sa mère, Tess, incarnée par Jamie Lee Curtis. La suite tant attendue promet de belles retrouvailles avec ces personnages.

'Freaky Friday 2' Set for Theaters in 2025; Lindsay Lohan and Jamie Lee Curtis Reunite in Behind-the-Scenes Look as Filming Kicks Off https://t.co/BGT24ol4lk — Variety (@Variety) June 24, 2024

Un casting renouvelé

Le tournage de Freaky Friday 2 a déjà commencé et le casting a été révélé. De nombreux acteurs principaux et leurs partenaires à l’écran reprennent leurs rôles, notamment Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Chad Michael Murray et Mark Harmon. Le retour de ces acteurs à leurs rôles originaux, en particulier Mark Harmon, est particulièrement excitant.

Mark Harmon, de NCIS à Freaky Friday 2

Mark Harmon reprend son rôle de Ryan, le partenaire aimable de Tess et le beau-père d’Anna, dans Freaky Friday 2. Après avoir incarné pendant deux décennies Leroy Jethro Gibbs, un agent spécial stoïque et commandant dans NCIS, ce retour à un personnage plus léger est une véritable bouffée d’air frais. Son départ de NCIS lui a ouvert la porte à de nouveaux projets, offrant ainsi au public une nouvelle facette de son talent.

Une nouvelle aventure

Après des années à suivre Mark Harmon dans un rôle sérieux, il sera amusant de le voir se transformer en un beau-père amusant et aimable dans Freaky Friday 2. Le public attend avec impatience de voir comment Harmon revisitera son ancien personnage et comment il interagira avec les nouvelles relations de la suite. Un retour à la comédie qui promet d’être aussi divertissant que réjouissant.