Frank Grillo raconte son lien avec la quête de vengeance de Rick Flag dans Peacemaker saison 2

Frank Grillo évoque son implication dans la seconde saison de Peacemaker, où il incarne un personnage lié à la quête de vengeance de Rick Flag. L’acteur partage son ressenti sur cette intrigue et son processus pour s’approprier ce rôle complexe.

Tl;dr Rick Flag Sr. traque Peacemaker par vengeance.

Saison 2 explore remords et quête de rédemption.

James Gunn défend les choix moraux du personnage.

Une saison marquée par la vengeance et le deuil

La tension monte autour de la deuxième saison de Peacemaker, où l’affrontement entre le mercenaire au drapeau étoilé et Rick Flag Sr. s’annonce personnel. Cette fois, la quête prend une dimension intime : dans la bande-annonce, Frank Grillo, nouvel interprète du général Flag, exprime sans détour son désir de vengeance, résumant en une phrase le moteur de cette intrigue : « I need to find the Peacemaker. He killed my son ». Un motif puissant que l’acteur, également père, confie avoir nourri de sa propre expérience familiale pour offrir une performance habitée.

Peacemaker face à ses démons

Au centre de ce nouvel opus, on retrouve un Chris Smith/Peacemaker rongé par la culpabilité après avoir abattu Rick Flag Jr.. L’épisode tragique du film The Suicide Squad continue de le hanter. Sa confession – « I don’t want to be a joke anymore. I want to be a real hero » – donne le ton : cette saison promet d’explorer avec subtilité les tourments d’un antihéros en quête de rédemption, tiraillé entre passé et futur.

L’autorité d’A.R.G.U.S. au service d’une vendetta

Nommé à la tête de l’organisation secrète A.R.G.U.S., le général Flag dispose désormais des pleins pouvoirs pour mener sa traque. Ses méthodes ? Utiliser toute la force de ses agents – parmi lesquels Sasha Bordeaux ou encore Langston Fleury. Son objectif reste unique : « anéantir Peacemaker », quitte à instrumentaliser son entourage et négliger tout le reste.

Parmi les enjeux majeurs soulevés : l’usage du dangereux Quantum Unfolding Chamber (QUC), technologie interdimensionnelle aux conséquences imprévisibles, déjà évoquée via Lex Luthor dans Superman. Les liens avec d’autres pans de l’univers DC restent donc bien présents.

Mise en perspective morale et distribution étoffée

Derrière ces affrontements, c’est surtout la question du choix moral qui domine. Le créateur James Gunn défendait déjà en 2022 les actes controversés de son héros : « [Peacemaker] kills Rick Flag in The Suicide Squad because there’s a piece of evidence that he believes will cause the world a great amount of disturbance and death and violence […] He’s covering up the truth, so if you believe in the truth being out there no matter what, you definitely don’t agree with that. » Selon Gunn, Peacemaker agit moins par conviction morale que par pur pragmatisme utilitariste – quitte à sacrifier ceux qu’il admire.

Pour cette saison deux attendue dès le 21 août sur HBO Max, le casting accueille plusieurs nouveaux visages tels que David Denman, tandis que les piliers comme John Cena, Danielle Brooks, ou encore Robert Patrick, reprennent leur rôle. Huit épisodes écrits par Gunn exploreront un Chris Smith confronté à une réalité alternative qui bouleverse ses certitudes et son rapport au passé.

Cette nouvelle salve s’annonce aussi intense qu’introspective, brouillant davantage la frontière entre héros et bourreau au sein du DCU.