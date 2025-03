Fortnite : Epic Games poursuit un joueur pour vol et revente de comptes

Face à une recrudescence des vols de comptes Fortnite, l'éditeur américain Epic Games engage des poursuites judiciaires contre un joueur soupçonné d’en être l’un des responsables.

Tl;dr Epic Games a porté plainte contre Isaac « i5aac » Strock, un joueur accusé de voler et revendre illégalement des comptes Fortnite.

Il aurait utilisé des données issues du dark web et manipulé le support d’Epic pour obtenir et revendre des comptes très prisés.

Epic Games réclame des compensations pour couvrir les dommages et renforcer la sécurité des comptes Fortnite.

Un hacker dans le collimateur d’Epic Games

Le créateur de Fortnite a déposé plainte contre Isaac « i5aac » Strock, un résident de l’Illinois, pour fraude, violation de droits d’auteur et enrichissement injustifié. Il est accusé d’avoir obtenu illégalement des identifiants de comptes Epic Games et des mots de passe associés. Ces informations auraient ensuite été revendues à des tiers, lui rapportant des profits conséquents. Selon Epic Games, Isaac Strock a ciblé en priorité des comptes contenant une grande quantité de V-Bucks et des objets cosmétiques rares. La société de Tim Sweeney affirme que son activité nuisait directement à l’expérience des joueurs, victimes de ces vols.

Des méthodes frauduleuses pour accéder aux comptes

Selon Epic Games, Isaac Strock aurait utilisé des données issues de fuites sur le dark web ainsi que des techniques de manipulation pour tromper le service client de l’entreprise. En obtenant un accès aux adresses e-mail associées, il aurait pu modifier les informations de connexion et revendre les comptes. Certains d’entre eux, particulièrement prisés, se seraient négociés à plus de 1000 dollars. L’éditeur précise que ces pratiques fragilisent la sécurité globale des comptes Epic Games et augmentent le risque de cybercriminalité. De nombreux joueurs se sont plaints d’avoir perdu l’accès à leurs comptes sans explication, impactant leur confiance envers la plateforme.

Un trafic lucratif et bien organisé

En plus de revendre des comptes, Isaac Strock aurait également commercialisé des guides expliquant comment exploiter les failles du support Epic Games. Ces documents permettraient à d’autres individus de reproduire ses méthodes et de s’approprier des comptes frauduleusement. Epic Games estime que Strock aurait engrangé plusieurs milliers de dollars grâce à cette activité illégale. Ce marché noir des comptes Fortnite attire de nombreux acheteurs à la recherche d’objets rares sans vouloir les débloquer légalement. La société met en garde contre ces pratiques qui alimentent l’économie parallèle et encouragent d’autres arnaqueurs à tenter leur chance.

Epic Games veut faire payer les dommages

L’éditeur américain Epic Games réclame des compensations pour couvrir les préjudices causés par les actes de Strock. L’affaire ne touche pas seulement les joueurs victimes, mais aussi Epic Games, qui a dû mobiliser d’importantes ressources pour enquêter et lutter contre ces fraudes. L’entreprise espère que cette action en justice dissuadera d’autres individus de se livrer à de telles pratiques. Epic Games rappelle que la sécurité des comptes est une priorité et encourage les joueurs à renforcer leurs mots de passe. Elle travaille continuellement sur des améliorations pour prévenir ces détournements et protéger ses utilisateurs contre ce type de menace.