Fortnite : Epic Games lance MEGA, une nouvelle saison pour le Battle Royale

Une ambiance cyberpunk japonais s'invite dans Fortnite avec MEGA.

Sous-titrée MEGA, cette nouvelle saison de Fortnite ajoute de nombreux nouveaux lieux à explorer sur l’île du Battle Royale de l’éditeur américain Epic Games. Le plus notable étant MEGA City, une métropole futuriste inspirée de Tokyo avec de nombreux néons ainsi que divers bâtiments. Disséminés un peu partout, des rails permettent aux joueurs de se déplacer rapidement. Les autres nouveaux lieux d’intérêt sont Steamy Springs, Drift Ridge et Kenjutsu Crossing.

Le battle pass de MEGA comprend des skins inédits comme la tenue raffinée de Renzo le Destructeur, le savant streetwear Thunder, l’élégant et décontracté Highwire ainsi que des cosmétiques Fortnite originaux. Plus tard dans la saison, les fans du Battle Royale et des séries animées pourront débloquer Eren Jaeger, le célèbre protagoniste du manga Attack on Titan de Hajime Isayama.

Une cinématique pour MEGA, la saison 2 du Chapitre 4 de Fortnite

MEGA City n’est pas la seule ville futuriste à visiter dans la saison MEGA de Fortnite :

Lors de l’appel à la création d’une cyberville, nous avons mis les créateurs au défi de créer des îles dynamiques tout droit sorties d’un futur cybernétique. Ce que ces créateurs ne savaient pas, c’est que cela avait été inspiré par Méga City ! Si vous voulez plus de paysages urbains, allez voir la rangée Cyberville du menu Découvrir et explorez notre sélection de métropoles. La rangée Cyberville du menu Découvrir sera disponible jusqu’au 26 mars à 15h.

Du gameplay pour MEGA, la saison 2 du Chapitre 4 de Fortnite

Epic Games a apporté quelques changements majeurs au pool d’armes de Fortnite avec MEGA :

Une lame cinétique pour réaliser des taillades repoussantes

Un fusil d’assaut à silencieux ravageur, une arme automatique discrète et très précise

Un fusil à pompe spécialisé ravageur qui frappe fort et bruyamment

Un fusil à impulsion surcadencé

Epic Games invite les joueurs à se déplacer dans MEGA City avec la Rogue Bike deux places ou le Nitro Drifter quatre places. Mais les rues ne sont pas les seuls moyens de se déplacer, car en plus des rails, les joueurs peuvent contourner les bâtiments des ennemis en skate.