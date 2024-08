Formater un disque externe depuis un iPad ou un iPhone, c'est possible. Grâce à iOS 18 et iPadOS 18. Présentation.

L’iPad n’est pas un remplaçant complet au Mac, mais chaque année, la tablette de la marque à la pomme gagne de nouvelles fonctionnalités qui font de cette dernière une station de travail de plus en plus complète. L’artiste Kaleb Cadle a découvert récemment une nouveauté très intéressante : la possibilité de formater des disques externes via un iPad sous iPadOS 18. Peu après, Niléane, sur MacStories, confirmait que l’opération est aussi réalisable sur les iPhone sous iOS 18.

Tout d’abord, il faut un iPhone ou iPad sous iOS 18 ou iPadOS 18. Faites attention, ne mettez à jour qu’un appareil qui ne vous sert pas au quotidien, dans la mesure où ces versions ne sont encore qu’en bêta.

Ensuite, connectez votre disque externe à l’appareil. Vous pourriez avoir besoin d’un adaptateur. Une fois branché, ouvrez l’app Fichiers, restez appuyé sur le nom du disque externe dans la barre latérale et tapotez sur le bouton rouge Effacer.

Vous verrez de nouvelles options, notamment pour choisir le système de fichiers de votre disque externe. Vous avez trois choix : APFS, ExFAT et FAT. Faites votre choix pour formater dans le système désiré.

Cela fonctionne avec des disques durs, des clefs USB et même des cartes SD, si vous avez les bons adaptateurs.

Pourquoi formater un disque via iPad ou iPhone ?

Nombreux sont ceux qui utilisent un iPhone ou iPad pour des besoins professionnels, comme créer des photos et vidéos. Souvent, ces fichiers doivent être déplacés sur des disques externes. Pouvoir formater directement depuis l’OS aide ces utilisateurs à aller plus loin dans leur productivité : il n’y a plus besoin de passer par un Mac ou un PC pour réaliser ce genre d’opération.

Cela étant dit, l’Utilitaire de disque natif de macOS est un outil bien plus puissant. En plus de gérer le formatage, l’Utilitaire de disque permet aussi de partitionner des disques, de les restaurer avec le contenu d’un autre disque et même de tenter une réparation. L’Utilitaire de disque permet aussi de choisir le système de fichiers Mac OS Extended, exclusif aux Mac. Cette option n’est pas proposée sur iPhone ou iPad, mais le format APFS est, quant à lui, exclusif aux appareils sous iOS 18 et iPadOS 18.

Cette option de formatage de disques est une nouveauté très intéressante pour les appareils sous iOS, mais il reste encore beaucoup à faire avant que votre iPad ne puisse remplacer votre Mac.