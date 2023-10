Flashback 2 : une nouvelle aventure face aux Morphs

Conrad B. Hart va affronter les Morphs dans Flashback 2.

Au cœur d’un futur dystopique au 22ème siècle avec un univers graphique à l’ambiance science-fiction/cyberpunk, les redoutables Morphs veulent asservir toutes les civilisations du système solaire et devenir les ennemis implacables de l’Humanité. Pour déjouer leur plan, Conrad B. Hart (personnage principal doublé par le comédien Donald Reignoux pour la VF) est appelé à la rescousse avec l’aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l’intelligence artificielle développée, alors qu’il est à la recherche de son ami de toujours Ian depuis trop longtemps. Il sera rapidement confronté à la redoutable Générale Lazarus des Morphs qui souhaite mettre fin aux Mondes-Unis.

Un Story Trailer pour Flashback 2

Flashback 2 sera disponible le 16 novembre prochain au format numérique sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC puis le 30 novembre prochain en physique sur PS4 et Nintendo Switch. A noter que les versions physiques de Flashback 2 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S sortiront en même temps que les versions numériques.

Conçu et développé par Paul Cuisset avec l’aide des studios Microids Lyon/Paris, le jeu de plateformes-shooter Flashback 2 propose des environnements 3D pour encore plus d’immersion et plonge les joueurs dans des villes comme New Tokyo et New Washington.