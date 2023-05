Flashback 2 : un univers graphique à l’ambiance cyberpunk

Le comédien Donald Reignoux (Spider-Man, Titeuf, Dragons) prêtera sa voix au héros Conrad dans la version française de Flashback 2.

Platform-shooter nerveux avec de l’action-aventure, de l’exploration et des énigmes à résoudre, Flashback 2 est la suite officielle du classique de science-fiction 16 bits Flashback et fait comme si Fade to Black n’existait pas dans la chronologie :

Au 22ème siècle, les Mondes-Unis s’étendent en paix à l’ensemble du Système Solaire, mais cet équilibre est menacé par l’invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l’aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l’intelligence artificielle développée.

Flashback 2 et ses éditions

Flashback 2 – Édition Limitée

Le jeu de base (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch )

Un Steelbook exclusif

Une bande son numérique

Flashback 2 – Édition Collector

Le jeu de base (PS5, PS4, Nintendo Switch)

Le jeu original Flashback en version numérique

Une figurine de Conrad de 20 cm environ

Trois Lithographies

Un Steelbook exclusif

Un écusson en Pixel art de Conrad

Une bande son numérique

Deux planches de stickers

Un trailer pour Flashback 2

Flashback 2 de Microids Studio Lyon, avec la supervision de Paul Cuisset, sortira d’ici novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.