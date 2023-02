Firaxis Games : Heather Hazen remplace Steve Martin à la tête du studio américain

Une nouvelle ère débute pour Firaxis Games avec la nomination de Heather Hazen comme directrice du studio américain à l'origine des licences Sid Meier's Civilization, XCOM et Marvel's Midnight Suns.

Après plus de 25 ans au sein de Firaxis Games comme responsable en chef, Steve Martin se retire et laisse les commandes du studio américain à Heather Hazen, ancienne productrice exécutive sur Fortnite chez Epic Games et Plants vs Zombies chez PopCap Games :

Je suis ravie d’avoir cette opportunité de perpétuer l’héritage historique du studio, à commencer par l’annonce de Firaxis travaillant sur le développement de la prochaine itération de la légendaire franchise Civilization. J’ai la chance de travailler avec certains des meilleurs développeurs de notre industrie, et nous avons l’intention d’amener la franchise Civilization vers de nouveaux sommets passionnants pour nos millions de joueurs à travers le monde. De plus, nous continuerons à soutenir Marvel’s Midnight Suns avec du contenu post-lancement et explorez de nouveaux projets créatifs pour nos équipes.

Des changements chez Firaxis Games pour préparer le renouveau de Civilization

Impliqué dans le développement des jeux Civilization depuis plus de 15 ans, Ed Beach se voit offrir une nouvelle promotion après avoir été nommé responsable du design de Civilization VI, le jeu le plus vendu de la licence à ce jour. Suite au départ de Jake Solomon, il est désormais directeur créatif du studio américain alors que le développement d’un nouveau Civilization vient d’être officialisé :

2K et Firaxis Games sont profondément reconnaissants pour les fondations établies par Steve Martin au sein du studio durant ces années, avec plus de 30 lancements de jeux dans trois franchises définissant le genre, et pour avoir assuré une transition en douceur pour Heather Hazen dans son nouveau rôle. Firaxis est l’un des studios les plus renommés de notre société et de l’industrie, et nous sommes convaincus que l’équipe continuera à faire de grandes choses sous sa direction. Jake Solomon a révolutionné les jeux tactiques au tour par tour et a continuellement élevé la barre de la narration dans le genre stratégie. Nous apprécions profondément son travail et avons hâte de voir ce qu’il fera dans le futur.