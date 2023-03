FIFA 23 va ajouter les 12 équipes de National Women’s Soccer League

Les joueuses de National Women’s Soccer League arrivent dans FIFA 23. Rendez-vous le 25 mars pour en profiter.

Le Championnat des États-Unis féminin de soccer (“National Women’s Soccer League”, NWSL) arrive dans FIFA 23. Electronic Arts a annoncé tout récemment que les 12 équipes de NWSL seraient jouables dans le jeu à compter du 15 mars, ceci grâce à un partenariat de licence signé avec la ligue et la NWSL Players Association. Les douze équipes de NWSL et toutes les joueuses des équipes feront aussi désormais partie de la licence du jeu, y compris lorsque le jeu sera rebaptisé EA Sports FC dans quelques mois.



FIFA 23 avait été lancé avec les 24 équipes de Women’s Super League et de Division 1 au Royaume-Uni et en France. Le jeu marquait aussi la première fois qu’EA mettait une joueuse sur la couverture, avec Sam Kerr, de Chelsea, sur la pochette de l’Ultimate Edition. Quoi qu’il en soit, la franchise a fait beaucoup de chemin depuis FIFA 16, lorsque EA avait ajouté pour la première fois des joueuses pro.

À compter du 15 mars, donc, les 12 équipes de NWSL seront jouables dans les modes de jeu Kick-Off de FIFA 23. Elles seront aujourd’hui jouables en Mode Tournoi, ainsi que dans les Saisons en ligne et Friendlies. Si les deux équipes font partie de la NWSL, EA explique que les joueurs auront droit à une expérience de diffusion du match “authentique”. Pour le reste, l’entreprise ajoute la possibilité de jouer la Ligue des champions féminine de l’UEFA (UWCL) dans les modes de jeu Kick-Off et Tournoi. Elle ajoute aussi quatre nouveaux clubs européens, dont la Juventus et le Real Madrid, pour compléter l’expérience UWCL.

“Les athlètes qui évoluent en NWSL comptent parmi les meilleures du monde et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de promouvoir plus avant leur talent via cette expérience de jeu unique”, déclarait la commissaire de la NWSL, Jessica Berman. “Nous sommes impatients que les fans commencent à jouer et avons hâte de poursuivre cette célébration des joueuses et de la ligue lorsque nous lancerons notre 11ᵉ saison le 25 mars.”

FIFA 23 est disponible sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.