Family Guy ressuscite un personnage emblématique

Après plus d'une décennie d'absence, un personnage surprenant fait son grand retour dans la série animée Family Guy.

Tl;dr La saison 23 de Family Guy a réintroduit un personnage disparu depuis 11 ans.

L’épisode 4 voit le retour du « Fat Laughing Clapping Guy », un personnage comique récurrent.

La nouvelle saison de Family Guy est en cours de diffusion dans le bloc Animation Domination de Fox.

Le retour d’un personnage emblématique dans Family Guy

La série animée phare de la chaîne américaine Fox, Family Guy, nous a réservé une belle surprise lors de la diffusion de son dernier épisode. Après une absence de 11 ans, un personnage emblématique a fait son grand retour. Dans l’épisode 4 de la saison 23, intitulé « Lois C.K. », c’est le « Fat Laughing Clapping Guy » qui revient sur le devant de la scène, pour le plus grand plaisir des fans.

Un personnage comique récurrent

L’épisode en question voit Lois, l’un des personnages principaux, s’essayer à la comédie stand-up. Ses blagues, principalement aux dépens de son mari Peter, sont un véritable succès. Parmi les spectateurs conquis, on retrouve le « Fat Laughing Clapping Guy ». Ce personnage, qui n’a jamais été officiellement nommé dans la série, est connu des fans pour son rire et ses applaudissements exubérants. Il n’avait pas été vu depuis un épisode diffusé en 2014 et n’avait pas été entendu rire et applaudir depuis 2008. Son retour est donc un véritable clin d’œil à l’histoire de la série.

Family Guy : un retour très attendu

Ce come-back surprenant n’est pas le seul élément notable de la nouvelle saison de Family Guy. La série a en effet repris sa place dans le bloc Animation Domination de Fox après une longue interruption. Les nouveaux épisodes sont diffusés le dimanche soir et sont disponibles en streaming sur Hulu après leur première diffusion. En l’absence de nouveaux épisodes de The Simpsons, Family Guy a temporairement pris sa place, ce qui a constitué un grand changement pour les fans.

La saison 23 de Family Guy promet déjà de nombreux rebondissements et surprises. Le retour du « Fat Laughing Clapping Guy » fait partie de ces petits détails qui témoignent de la volonté des créateurs de la série de renouer avec l’histoire de Family Guy et d’expérimenter de nouvelles choses. Les fans sont impatients de découvrir ce que les prochains épisodes leur réservent.