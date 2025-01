Fallout saison 2 : cet acteur adoré des fans du MCU rejoint le casting

La deuxième saison de Fallout enrichit son casting avec Kumail Nanjiani.

Un nouvel arrivant dans la saison 2 de Fallout

Un vent de nouveauté souffle sur le casting de la seconde saison de Fallout. Kumail Nanjiani, acteur bien connu des férus de culture geek, a fait son apparition. La nouvelle, encore non confirmée par Amazon ou d’autres médias, a été révélée mercredi dernier par la newsletter The InSneider.

Un rôle encore mystérieux

Le rôle que jouera Nanjiani dans Fallout demeure un mystère pour le moment. Apparaîtra-t-il comme un personnage inédit ? Seul l’avenir nous le dira. Il rejoint ainsi Macauley Culkin, un autre nouvel arrivant dont le rôle n’a pas encore été spécifié.

Un acteur aux multiples facettes

Kumail Nanjiani a commencé sa carrière en tant qu’humoriste stand-up avant de se faire un nom à Hollywood. Il a été l’un des visages de la série HBO, Silicon Valley, où il incarnait Dinesh. Il a également co-écrit et joué dans la comédie romantique The Big Sick, basée sur sa relation réelle avec sa femme, la scénariste Emily V. Gordon.

En 2021, l’acteur a fait ses débuts dans le MCU avec le film Eternals. Il a repris son rôle de Kingo dans la saison 3 de What If…? dans l’épisode « What If… Agatha Went to Hollywood? ».

Un retour incertain de Fallout

Fallout, basé sur la série de RPG du même nom par Bethesda Game Studios, a été largement apprécié par les fans et les critiques lors de sa première sur Amazon Prime Video en avril 2024. Cependant, la date de début du tournage de la deuxième saison reste incertaine, tout comme sa date de première.