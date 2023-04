Facebook Messenger vous permet de jouer à des jeux multijoueurs pendant vos appels vidéo

Facebook Messenger introduit les jeux multijoueurs dans les appels vidéo. Au lancement, seulement 14 jeux sont disponibles.

Facebook vient d’annoncer avec terminé son implémentation des jeux multijoueurs dans la fonctionnalité d’appels vidéo de Messenger. Cette fonctionnalité vous permet de discuter avec vos proches tout en les écrasant à plates coutures sur l’un des quatorze titres actuellement disponibles. Voilà qui devrait ajouter une nouvelle dimension à vos appels !

Facebook Messenger introduit les jeux multijoueurs dans les appels vidéo

Cette fonctionnalité de jeu via les appels vidéo est disponible dans Messenger sur iOS, Android et sur le web, et ce, sans besoin d’installer quoi que ce soit. Parmi les quatorze titres disponibles avec ce premier lancement, on retrouve un certain nombre de jeux déjà cultes comme Words With Friends ou encore Mini Golf FRVR, mais aussi des titres très récents comme Card Wars et Exploding Kittens. Chaque jeu a été pensé et conçu pour être joué avec un minimum de deux joueurs. Le nombre maximum, quant à lui, varie d’un jeu à un autre.

Chacun d’entre eux est en tous les cas optimisé pour le service, avec des tableaux de scores et des classements, ainsi qu’une interface utilisateur qui tire profit de l’expérience générale de Messenger. Tout ce que vous avez à faire, c’est de démarrer un appel vidéo dans Messenger, tapoter sur le bouton mode groupe, tapotez sur l’icône “Jouer” et ensuite, parcourir la bibliothèque de jeux disponibles. La firme de Menlo Park teste les jeux via Messenger depuis quelques années, mais cette fonctionnalité n’avait pas vraiment décollé. Qui sait, peut-être que l’ajout de jeux multijoueurs permettra de relancer l’intérêt.

Au lancement, seulement 14 jeux sont disponibles

Au lancement, seulement 14 titres sont donc disponibles, ce qui est assez peu, mais Facebook Gaming a déclaré que d’autres arriveront dans le courant de l’année. Dans cette optique, le géant demande aux développeurs intéressés de prendre contact avec leur responsable partenariat pour connaître les détails permettant d’ajouter des jeux sur cette plateforme. Cette nouvelle survient quelques mois après que Meta a fermé son application Facebook Gaming dédiée.