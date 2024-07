Extreme E devient Extreme H, une série de courses à hydrogène à partir de 2025

Extreme H a dévoilé sa voiture de course à hydrogène, la Pioneer 25, dans le cadre de sa transition vers des énergies plus propres.

Tl;dr Extreme E se repositionne sur l’hydrogène et devient Extreme H.

Le premier championnat prévu en Arabie Saoudite en avril 2025.

La compétition testera le potentiel de l’hydrogène comme source d’énergie.

Pioneer 25, le nouveau prototype de voiture de course, est dévoilé.

Extreme E devient Extreme H

Une évolution majeure s’opère dans le domaine de la course automobile. Le championnat de course hors route électrique premium, connu sous le nom d’Extreme E, se tourne vers l’hydrogène. Cette semaine, la série a annoncé son rebranding en Extreme H et a dévoilé une voiture de course alimentée par de l’hydrogène, baptisée Pioneer 25, qui marque cette transition importante.

Un premier championnat prometteur

Le premier championnat de cette nouvelle ère est prévu pour avril 2025 en Arabie Saoudite. Il se déplacera ensuite au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, avant de se terminer aux États-Unis.

Take a sneak peek at the Pioneer 25 in action 🎬 pic.twitter.com/40gTrtQMbR — Extreme E (@ExtremeELive) June 29, 2024

De l’électrique à l’hydrogène

Extreme E a vu le jour en 2021, mettant à l’épreuve des véhicules tout-terrain électriques dans des environnements extrêmes, comme le désert. Des équipes majeures, comme McLaren, ont rejoint le championnat. Cette année marque la quatrième saison d’Extreme E.

Hydrogène : une source d’énergie viable

Concernant le passage à l’hydrogène, le fondateur et PDG Alejandro Agag affirme que ce mouvement ne concerne pas seulement la mobilité électrique. Il s’agit aussi de “créer des solutions d’énergie verte qui peuvent être appliquées partout, des endroits isolés jusqu’aux villes animées”.

En lançant Extreme H, l’organisation ne fait pas seulement la démonstration de la viabilité de l’hydrogène comme source d’énergie, elle teste aussi l’ensemble de l’écosystème hydrogène, notamment la recharge et le transport de l’hydrogène.

Le Pioneer 25, voiture phare de la course Extreme H, est alimentée par une pile à combustible à l’hydrogène de 75 kW. Il représente de ce fait l’avenir prometteur de cette compétition révolutionnaire.