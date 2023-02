Des chercheurs parviennent à extraire l'hydrogène de l'eau de mer sans filtrage et sans utiliser de matériaux précieux.

Des chercheurs de l’Université d’Adélaïde ont annoncé être parvenus à extraire de l’hydrogène dans l’eau de mer sans prétraitement. La demande en hydrogène, une source d’énergie qui ne produit que de l’eau lorsqu’elle est brûlée, devrait augmenter considérablement dans les années à venir alors que le monde devrait prendre ses distances avec les énergies fossiles. Cette découverte pourrait permettre une production d’énergie verte bien moins onéreuse dans les régions côtières.

“Nous avons séparé l’eau de mer en oxygène et hydrogène avec un rendement de pratiquement 100%, pour produire de l’hydrogène vert par électrolyse, en utilisant un catalyseur non précieux et très abordable dans un électrolyseur du commerce”, déclarait le Professeur Shizhang Qiao, co-auteur de cette étude. L’eau de mer a normalement besoin d’être purifiée avant que l’électrolyse ne puisse faire son office et séparer l’hydrogène et l’oxygène. L’équipe explique que, en utilisant de l’oxyde de cobalt avec de l’oxyde de chrome sur la surface comme catalyseur, ils ont obtenu des performances similaires à un processus standard qui utilise des catalyseurs en platine et iridium sur une eau très pure et déminéralisée.

Par rapport à l’eau de source, l’eau de mer est une ressource très abondante, et la possibilité d’extraire de l’hydrogène depuis l’eau de mer sans prétraitement pourrait faire économiser énormément d’argent. Ceci étant dit, même si le processus peut être reproduit à très grande échelle, il ne sera exploitable que par les régions côtières disposant d’eau de mer à profusion.

La prochaine étape pour les chercheurs sera donc de concevoir un système permettant de traiter de grands volumes d’eau. Ensuite, bien que le développement n’en soit qu’à ses débuts, les scientifiques espèrent pouvoir appliquer leur découverte à la production d’hydrogène commerciale pour des piles à combustible et la synthèse d’ammoniac. Comme le co-auteur Yao Zheng le résume très bien, “nos travaux offrent une solution pour utiliser l’eau de mer directement sans système de prétraitement et d’addition alcaline qui montre des performances similaires à un électrolyseur d’eau pure basé sur le métal existant.”