Explosion des mini-apps sur Telegram avec des millions d’utilisateurs quotidiens pour les jeux web3

Avec 800 millions d'utilisateurs mensuels, Telegram fait partie des applications de messagerie les plus populaires au monde. Sa croissance fulgurante est notamment due à l'attrait de ses 'mini applications', qui attirent des millions de nouveaux utilisateurs chaque jour. Quel pourrait être le secret de cette réussite fulgurante ?

Tl;dr Une “mini-app” Telegram est une application en ligne exécutée sur le messager.

Notcoin et Hamster Kombat sont des exemples de popularité de Telegram.

Hamster Kombat a 19 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et présente un fort potentiel de croissance.

Telegram devient populaire pour les jeux web3 et la communauté crypto grâce à sa communication sécurisée et ses capacités de développement de communautés.

Jeux en ligne sur Telegram : le pouvoir de la communauté

Ce n’est pas un secret que le monde numérique est en constante évolution et Telegram, n’est pas à la traîne. En effet, la plateforme a réussi à intégrer des ‘mini-applications’ tournant directement sur le messager. Des exemples emblématiques de leur popularité sont “Notcoin” et “Hamster Kombat”.

Un exemple frappant : Hamster Kombat

Hamster Kombat, qui se décrit comme un jeu de simulation de CEO d’échange de crypto-monnaies, est un des mini-jeux qui a récemment gagné en popularité, principalement sur Telegram et TikTok. Selon leur porte-parole, le jeu permet à chaque hamster de vivre ce que c’est que d’être un PDG “en temps réel”. Il propose une gamme de cartes qui représentent des défis réels auxquels sont confrontés les PDG au quotidien.

La popularité de Hamster Kombat est telle que l’entreprise ne dépense même plus de budget marketing actuellement. En effet, la communauté est si active qu’elle crée de elle-même du contenu et des campagnes publicitaires.

Le rôle de Notcoin

L’éditeur du jeu Notcoin, dont les tokens ont été revendiqués cinq millions de fois lors des premières 36 heures de lancement, a également joué un rôle crucial dans le succès de Hamster Kombat. Ils ont montré comment un simple jeu “clicker” peut être transformé en un produit échangeable sur le marché crypto, stimulant ainsi encore plus l’intérêt des joueurs.

Le potentiel futur des “mini-apps” sur Telegram

Avec Telegram devenant une plateforme populaire pour les jeux web3 et la communauté crypto, Hamster Kombat prévoit d’intégrer des éléments web3 dans son gameplay à l’avenir.

Cependant, la véritable clé du succès de Telegram dans ce domaine est peut-être due à ses capacités de communication sécurisée et de développement de communautés. Les projets crypto utilisent cette plateforme pour communiquer directement avec les utilisateurs, faire des annonces et discuter de nouvelles importantes et mises à jour. D’autre part, les mini-apps constituent un outil efficace pour engager le public crypto, principalement grâce à leur transparence et à la sécurité des interactions des utilisateurs.