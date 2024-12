Exodus : une aventure sci-fi où le temps est votre pire ennemi

Archetype Entertainment réinvente le genre science-fiction avec Exodus, une épopée interstellaire aux enjeux émotionnels et générationnels.

Un monde transformé par la dilation temporelle

Dans Exodus, le concept de Time Dilation bouleverse votre relation au temps. En tant que Voyageur, chaque mission interstellaire vous coûte des années, voire des décennies, sur votre planète natale. Vos proches vieillissent et le monde change alors que vous restez figé dans le temps. Ce mécanisme confère une profondeur émotionnelle inédite à vos choix, où les sacrifices que vous faites sur le terrain résonnent à travers des générations entières. À votre retour, vous êtes confronté aux conséquences irréversibles de vos décisions, un concept qui amplifie la portée narrative à une échelle monumentale.

Une lutte pour la survie dans une galaxie hostile

L’humanité, réfugiée dans une galaxie inhospitalière après avoir quitté une Terre mourante, se bat pour sa survie. En tant que Voyageur, vous êtes chargé de récupérer armes et technologies des Celestials, des êtres d’une puissance inégalée et ennemis jurés de l’humanité. Ces ressources volées sont essentielles pour contrer une menace galactique dévastatrice. L’univers de Exodus se dévoile à travers vos explorations, vous permettant de découvrir les secrets des Celestials et votre propre rôle dans le destin de l’humanité. Chaque mission vous pousse à prendre des décisions qui façonneront l’avenir de votre civilisation.

Des alliés hors du commun à vos côtés

Votre quête pour sauver l’humanité ne se fait pas seul dans Exodus. Une équipe de compagnons uniques vous accompagne, chacun ayant ses propres motivations, quêtes personnelles et possibilités de romance. Parmi eux, on trouve des savants génétiquement modifiés, des pilotes de méchas rebelles et des individus touchés par des virus extraterrestres. Leur loyauté et leur courage face au danger donnent une dimension humaine à cette aventure cosmique. Les liens que vous tissez avec eux renforcent l’impact émotionnel de l’histoire et influencent le cours de vos missions.

Personnalisation et liberté totale dans un monde AAA

Chaque joueur peut s’approprier pleinement son aventure avec Exodus, la première création du studio américain Archetype Entertainment. De la création de votre personnage à vos tactiques de combat en passant par vos compagnons, tout est conçu pour s’adapter à votre style. À chaque mission, vous gagnez en puissance, passant de simple récupérateur à dernier espoir de l’humanité. Les combats vous offrent une liberté stratégique totale : exploitez les faiblesses ennemies à l’aide des ressources et technologies que vous avez conquises. En fusionnant personnalisation, gameplay immersif et narration complexe, Exodus promet une expérience unique sur PS5, Xbox Series X|S et PC.