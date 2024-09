Événement Apple d’Octobre : Mac M4 et nouveaux iPad – ce que nous savons

Apple n'a pas encore fini. En effet, la compagnie prépare de nouvelles surprises. Elle est en train de faire des recherches pour développer de nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'Apple nous réserve pour la prochaine fois?

Apple : Un nouvel événement en octobre ?

Apple n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, plusieurs rumeurs et fuites indiquent fortement qu’un événement Apple pourrait se tenir en octobre. Les produits attendus lors de cette annonce sont les nouveaux M4 Mac, l’iPad Mini 7 et potentiellement un nouvel iPad (11ᵉ génération).

Les Macs M4 : Une révolution attendue

Comme lors de l’événement « Scary Fast » de l’année dernière, il semblerait qu’Apple s’apprête à dévoiler de nouveaux MacBook Pros équipés du M4, déjà présent dans l’iPad Pro. De plus, les variantes M4 Pro et M4 Max pourraient également être présentées.

Parallèlement à cela, l’iMac devrait également recevoir un boost de performance grâce au M4. Mais le plus intrigant serait la refonte complète du Mac Mini. Cette transformation le rendrait encore plus petit, à l’image du dispositif de l’Apple TV 4K.

iPad : Des nouveautés en perspective

Après les mises à jour des iPad Pro et des iPad Air plus tôt cette année, il est temps pour l’iPad mini et l’iPad moins coûteux de bénéficier du même traitement. Pour l’iPad mini, cela pourrait se traduire par une nouvelle puce d’affichage qui éliminerait le problème de défilement « jelly » du modèle actuel. De plus, cet iPad pourrait être équipé de la puce A18, présente dans l’iPhone 16, lui offrant ainsi le support de l’Intelligence Apple.

Le rapport de Mark Gurman de Bloomberg éveille également la curiosité concernant le nouvel iPad 11. En effet, il mentionne des « nouveaux iPad d’entrée de gamme », ce qui pourrait signifier deux choses :

L’iPad pourrait être disponible en plusieurs couleurs (comme c’est déjà le cas)

Une seconde version de l’iPad d’entrée de gamme avec un écran plus grand pourrait voir le jour

Si la seconde supposition s’avère correcte, cela pourrait en faire l’une des meilleures tablettes bon marché actuellement disponibles sur le marché.