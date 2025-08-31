Eternals : un Marvel qui bouscule les attentes

Chloé Zhao raconte comment Eternals a été à la fois un rêve et un défi créatif.

Tl;dr Eternals a offert à Chloé Zhao une liberté artistique rare pour un blockbuster, mais cette absence de contraintes s’est révélée difficile à gérer.

Le film a divisé le public et la critique en mélangeant spectacle Marvel et réflexion existentielle, déstabilisant les spectateurs.

L’expérience a néanmoins nourri son nouveau projet Hamnet, confirmant l’envie de Chloé Zhao de continuer à explorer des univers originaux.

Entre ambitions et limites : le cas Eternals

Dans l’univers foisonnant des superproductions Marvel, rares sont les œuvres à avoir autant suscité le débat que Eternals. Signé par la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, le long-métrage, en visant la grandeur tout en lorgnant du côté de la méditation existentielle, n’a pas su totalement convaincre. Malgré une liberté artistique peu commune pour ce type de projet, l’expérience ne s’est pas révélée uniquement positive pour sa réalisatrice.

Une liberté qui déroute

Interrogée par Vanity Fair, Chloé Zhao s’est livrée sans détour sur les coulisses de ce blockbuster. Elle confie ainsi : « Eternals avait, genre, une quantité illimitée d’argent et de ressources. Et ici [avec Hamnet], nous n’avons qu’un coin de rue que nous pouvons nous permettre, pour [représenter] Stratford […] Eternals n’avait pas beaucoup de contraintes, et c’est en fait assez dangereux ». Cette absence quasi totale de contraintes – un rêve en apparence – s’est transformée en véritable défi. Le risque, selon elle, est d’y perdre ses repères créatifs.

Un ovni dans le Marvel Cinematic Universe

Pourquoi ce film divise-t-il autant ? Selon sa créatrice, le choix d’insuffler à Eternals certains thèmes artistiques issus de ses précédents films comme The Rider ou Nomadland, a désarçonné une partie du public. Dans un entretien accordé à Empire, elle explique : « Dans ce cas, nous sommes vraiment sortis du cadre dans lequel, je pense, le monde nous avait enfermés, et nous nous sommes rencontrés à mi-chemin grâce à nos intérêts communs. Et en faisant vraiment cela, cela a mis beaucoup de gens mal à l’aise des deux côtés… ». À ses yeux, le mélange inédit entre blockbuster spectaculaire et réflexion sur l’ordre du monde post-pandémie a bousculé bien des attentes.

Vers de nouveaux horizons ?

Malgré ces réactions contrastées et une réception critique mitigée – le film demeure parmi les moins appréciés du MCU –, l’aventure n’a pas été vaine pour Chloé Zhao. Les leçons tirées ont directement nourri son nouveau projet, Hamnet, attendu dans les salles françaises dès le 27 novembre 2025. Quant à un éventuel retour dans l’univers des super-héros ? L’avenir reste incertain. Mais une chose est sûre : oser sortir du cadre demeure, pour cette cinéaste atypique, une boussole indéfectible.

Pour mémoire : Eternals est toujours disponible sur la plateforme de streaming Disney+.