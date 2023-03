Et si la grande surprise de Samsung pour cette année était un smartphone pliable en trois ?

Bientôt un smartphone Samsung qui se plie en trois ? Que faut-il attendre d'un tel appareil ?

Samsung continue d’être leader sur le segment des smartphones avec écran pliable, après avoir créé ce même segment en 2019. En 2023, la marque offre deux appareils différents : le Galaxy Z Fold qui se plie à la verticale et le Galaxy Z Flip, qui se plie à l’horizontale. Si ces deux form factor sont un succès pour le géant sud-coréen, ce dernier explore d’autres idées depuis quelque temps. Et certaines rumeurs avancent même qu’un tout nouveau concept pourrait arriver en 2023.

Le leaker indien Yogesh Brar a livré plusieurs informations concernant les projets de Samsung pour cette année. Selon lui, le géant ne serait pas très intéressé à l’idée de lancer un Galaxy S23 FE en 2023. Yogesh Brar ne donne pas d’explications précises sur la question, mais il ajoute que le fabricant pourrait lancer un smartphone qui se plie en trois cette année, aux côtés des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z 5 Flip. Il affirme aussi que les Flip et Fold continueront de proposer diverses améliorations.

En ce qui concerne cet appareil pliable en trois, Yogesh Brar n’a pas de détails à partager, pas de spécifications techniques ni de prix. Ceci étant dit, Samsung expérimente sur ces différents form factors depuis plusieurs années, ce dernier n’en étant qu’un parmi d’autres.

Étant donné que nous n’avons aucune image et pas le moindre détail concernant ce supposé smartphone avec écran pliable en trois de Samsung, nous ne pouvons que spéculer. On peut avoir certains indices en regardant ce que propose la division Samsung Display depuis plusieurs années. En 2015, le géant sud-coréen avait déposé un brevet détaillant une telle dalle, mais il est impossible de savoir si les concepts présentés dans ce brevet seront un jour sur le marché.

La dernière fois que Samsung a fait la démonstration d’écrans OLED pliables, c’était durant le CES 2023 en début d’année. L’entreprise avait sur son stand un nouveau genre de dalle OLED baptisé Flex Hybrid OLED. La capacité tout à fait unique de cet écran est de pouvoir se plier d’un côté et s’enrouler de l’autre. L’écran qui avait fait sensation sur le salon du CES mesure 10,5 pouces plié. Et une fois totalement ouvert, il fait 12,4 pouces.

En plus de cela, Samsung dévoilait aussi aux yeux du monde un écran qui se plie en trois avec deux charnières. L’une d’entre elle permettait un pliage vers l’intérieur, l’autre vers l’extérieur. L’avenir nous dira lequel de ses mécanismes Samsung a l’intention d’adopter sur ce supposé smartphone pliable en trois. Quoi qu’il en soit, si ce nouvel appareil doit voir le jour, il marquerait une nouvelle étape importante sur ce marché.

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..

Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year

FE fans should look elsewhere…

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 24, 2023