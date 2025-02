Est-il possible de regarder Young Sheldon sans avoir vu The Big Bang Theory ?

Est-il possible de profiter pleinement de la série Young Sheldon sans avoir préalablement regardé The Big Bang Theory ?

La série s’améliore avec le temps et développe des personnages féminins forts.

« Young Sheldon », le spin-off préquel, est une série bien réalisée qui peut être appréciée indépendamment de « The Big Bang Theory ».

Une nouvelle perspective sur « The Big Bang Theory »

« The Big Bang Theory », célèbre série de CBS, a souvent été la cible de critiques pour son humour caricatural et son sexisme flagrant. Cependant, avec le recul, on s’aperçoit que la série a évolué et a réussi à se défaire de ces défauts.

Un changement de cap appréciable

Certes, l’humour stéréotypé sur la culture geek de la série peut parfois être agaçant, et ses personnages masculins peuvent souvent se montrer insensibles. Cependant, il est indéniable que les personnages évoluent et s’améliorent au fil des saisons. De plus, leurs relations mutuelles prennent de l’ampleur et deviennent véritablement touchantes. « The Big Bang Theory » a fait un bond en avant considérable en matière d’égalité des sexes en intégrant Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) et Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) au casting principal quelques saisons plus tard.

« Young Sheldon » : un spin-off réussi

Préparez-vous à une révélation : le spin-off préquel de la série, « Young Sheldon », est en réalité très bon. De plus, il peut être apprécié même par ceux qui n’ont jamais regardé « The Big Bang Theory ».

« Young Sheldon » n’est pas réservé aux fans de « The Big Bang Theory »

Les préquels d’œuvres célèbres suscitent souvent de grandes attentes. Cependant, les meilleurs ne requièrent aucune connaissance préalable de l’œuvre originale. C’est le cas de « Young Sheldon », qui n’exige pas de ses spectateurs qu’ils aient une connaissance préalable de « The Big Bang Theory ».

La série explore les défis de l’éducation (ou de la cohabitation) avec un enfant génie dans un environnement qui n’est pas forcément adapté. « Young Sheldon » ne dépeint pas non plus son décor texan de la fin des années 80 et du début des années 90 sous un jour particulièrement flatteur. Loin d’être nostalgique d’une époque révolue, la série offre une représentation réaliste et parfois touchante de cette période.

« Young Sheldon » est actuellement disponible en streaming sur Max.