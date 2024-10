Escape at Dannemora : que devient la véritable Joyce Mitchell ?

Dans la série Escape at Dannemora, Joyce Mitchell a captivé le public avec son implication dans une évasion audacieuse. Maintenant qu'elle a purgé sa peine, elle tente de reconstruire sa vie loin des feux de la rampe.

Tl;dr Escape at Dannemora est une série qui raconte l’évasion de deux meurtriers aidés par Joyce Mitchell.

Joyce Mitchell a été impliquée dans le plan d’évasion, mais a finalement été arrêtée et condamnée.

Après avoir purgé sa peine, Mitchell a été libérée en 2020, ses activités actuelles sont inconnues.

La véritable histoire derrière Escape at Dannemora

La série Escape at Dannemora figure parmi les plus populaires sur la plateforme de streaming Netflix. Elle met en scène un événement réel : l’évasion de deux meurtriers, Richard Matt et David Sweat, de la prison de Clinton, dans l’État de New York. Cette évasion, digne d’un film hollywoodien, a été rendue possible grâce à la complicité de Joyce Mitchell, un personnage clé dans la série, interprétée par Patricia Arquette.

Le rôle de Joyce Mitchell dans l’évasion

Le plan d’évasion de Richard Matt et David Sweat était complexe et dépendait fortement de l’aide de Joyce Mitchell. En effet, cette dernière devait les récupérer une fois sortis de la prison. Toutefois, des complications de santé ont empêché Joyce Mitchell de jouer son rôle à la dernière minute, laissant les deux évadés à leur propre sort. Malgré ce contretemps, ils ont réussi à s’échapper. Le rôle de Joyce Mitchell dans l’évasion n’a été révélé qu’après leur disparition, conduisant à son arrestation.

Conséquences et verdict

Après avoir été reconnue coupable de la promotion de contrebande en prison et de facilitation criminelle, Joyce Mitchell a été condamnée à sept ans de prison. Elle a également été condamnée à payer une amende de 6.375 dollars et à verser 79.841 dollars de dommages-intérêts. Elle n’a pas été la seule à être inculpée pour cette évasion. Gene Palmer, un autre gardien de prison, a également été condamné à une peine de prison pour sa participation à l’évasion.

Après la prison…

Joyce Mitchell a été libérée de prison en 2020, après avoir purgé la majeure partie de sa peine. Sa vie après la prison reste un mystère. Cependant, elle a exprimé son mécontentement à l’égard de la série Escape at Dannemora, niant certaines des allégations qui y sont faites.