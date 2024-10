8 séries incontournables sur Netflix et Max pour les fans de Game of Thrones

Les 8 meilleures séries similaires à Game of Thrones disponibles sur Netflix, Max et autres plateformes

Tl;dr La série « Game of Thrones » a laissé un vide pour ses fans.

Plusieurs séries similaires sont disponibles sur différentes plateformes.

Les séries recommandées varient en termes de thèmes et de genres.

Depuis la conclusion de la série « Game of Thrones » en 2019, une question reste en suspens pour des millions de fans : où trouver une série qui remplira le vide laissé par cette épopée fantastique ? Bien que beaucoup aient essayé de copier la formule, seules quelques séries ont réussi à captiver l’audience de la même manière.

La sélection des meilleures alternatives

Heureusement, plusieurs séries disponibles sur Netflix, Max et Starz sauront apaiser votre manque de Westeros en capturant l’aventure, la magie et l’intrigue qui caractérisent « Game of Thrones ». Parmi elles :

« His Dark Materials » : une trilogie romanesque centrée sur Lyra Silvertongue, une jeune fille naviguant entre un monde semblable au nôtre et un univers fantastique. À voir sur Max.

: une trilogie romanesque centrée sur Lyra Silvertongue, une jeune fille naviguant entre un monde semblable au nôtre et un univers fantastique. À voir sur Max. « The Last Kingdom » : une série historique basée sur les livres de Bernard Cornwell, relatant les batailles entre Saxons et Danois pour le contrôle de la Grande-Bretagne au IXe siècle. À voir sur Netflix.

: une série historique basée sur les livres de Bernard Cornwell, relatant les batailles entre Saxons et Danois pour le contrôle de la Grande-Bretagne au IXe siècle. À voir sur Netflix. « The Magicians » : une série contemporaine basée sur les livres de Lev Grossman, où un groupe d’étudiants en magie doit sauver le monde. À voir sur Netflix.

: une série contemporaine basée sur les livres de Lev Grossman, où un groupe d’étudiants en magie doit sauver le monde. À voir sur Netflix. « Outlander » : une série basée sur les romans de Diana Gabaldon, où une infirmière de la Seconde Guerre mondiale est transportée dans l’Écosse de 1743. À voir sur Netflix ou Starz.

Le choix continue

La liste continue avec des séries comme « Shadow and Bone », une adaptation des livres de Leigh Bardugo sur une cartographe militaire dotée de pouvoirs magiques, « Succession », une lutte de pouvoir au sein d’un conglomérat de médias, et « The Witcher », une série fantastique basée sur un livre et un jeu vidéo. Ces séries sont toutes disponibles sur Netflix et Max.

Enfin, pour ceux qui préfèrent une série familiale sans sexe ou violence extrême, « Once Upon a Time » est une option intéressante. Située dans la ville fictive de Storybrooke, elle suit Emma Swan, qui découvre qu’il est de son destin de briser la malédiction qui pèse sur tous les personnages de contes de fées qui y vivent. À voir sur Hulu.

Conclusion

Bien que « Game of Thrones » ait laissé un grand vide, de nombreuses séries offrent des alternatives captivantes. Que vous soyez fan de fantasy, de drame historique ou de luttes de pouvoir modernes, il y a une série pour vous satisfaire.