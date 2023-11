Enfin une série fantasy qui rend justice à Roi Arthur… en le réinventant totalement !

Après plusieurs récits arthuriens décevants, la prochaine série fantastique, Legendborn, pourrait enfin rendre justice au Roi Arthur en réinventant totalement la légende. Vous êtes prêts pour ce nouveau regard sur la légende arthurienne ?

Tl;dr Legendborn pourrait révolutionner les histoires arthuriennes.

Le show adapte une approche rafraîchissante de la légende du Roi Arthur.

Il met en scène des personnages uniques et une intrigue bien développée.

La série se déroule à l’époque moderne, avec des commentaires sociaux pertinents.

Le prochain spectacle de fantasy Legendborn, adapté des livres de Tracy Deonn, promet de réinventer la légende du roi Arthur. Legendborn est parmi les nombreux livres de fantasy qui bénéficient d’une adaptation cinématographique ou télévisée. Le premier roman primé de la série suit Bree Matthews, une adolescente noire qui, après avoir été témoin d’un événement surnaturel, découvre une société magique historiquement blanche à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Un récit captivant et diversifié

Cette jeune femme décide d’infiltrer ce groupe d’étudiants pour trouver des réponses sur la mort de sa mère, avec la perspective d’une éventuelle vengeance. Les livres de Legendborn offrent des personnages fascinants et une intrigue bien élaborée, intégrant des éléments de la légende arthurienne. Alors que les films et les séries TV récents sur le roi Arthur ont déçu, Legendborn offre une chance de renouveler l’intérêt du public pour ces histoires.

Un récit modernisé

De plus, Legendborn transpose la légende arthurienne à notre époque, ce qui devrait indéniablement contribuer au succès de la série. Les spectateurs sont las du cadre médiéval romantique de ces histoires, qui manque de pertinence aujourd’hui. Le monde moderne est chaotique et rempli d’injustices, bien loin de l’aventure et de la joie.

Une portée sociale

En outre, en situant Legendborn dans le présent, la série conserve un des éléments appréciés du livre : un commentaire social à la fois explicite et allégorique. Les messages diffusés à travers Legendborn résonnent auprès des lecteurs, car les légendes arthuriennes se déroulent dans un contexte urbain contemporain. Le récit intègre aisément des sujets tels que l’identité noire en Amérique et le féminisme intersectionnel. Ce commentaire est une des raisons pour lesquelles Legendborn est unique, et il contribuera certainement au succès de la série télévisée.