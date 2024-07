Enfin, Nintendo lance sa propre station de recharge Joy-Con

Sept ans seulement auront été nécessaires depuis le lancement de la Switch pour voir cet accessoire arriver.

Nintendo a créé la surprise en annonçant l’arrivée d’une propre station de recharge pour ses contrôleurs Joy-Con. Le lancement de cet accessoire très attendu est prévu pour le 17 octobre.

Cet outil de charge présente un avantage indéniable pour les adeptes des jeux en coopération sur le canapé. Désormais, les utilisateurs pourront charger simultanément deux Joy-Con sur la station et deux autres via la console. Fort d’une compatibilité avec les manettes sans fil NES de la firme, ce chargeur sera principalement utilisé pour les jeux de la Nintendo Switch Online.

Charge your #NintendoSwitch Joy-Con controllers and Nintendo Entertainment System controllers with the Joy-Con Charging Stand (Two-Way) accessory, available October 17th. pic.twitter.com/qv6k8GAm6e

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 18, 2024