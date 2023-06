En juillet, le Samsung Unpacked se concentrera sur les appareils pliables. À quoi s'attendre avec les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ?.

Au fil des années, Samsung a tenu des événements Unpacked dans différentes grandes villes aux quatre coins du globe, en commençant par Las Vegas en 2010, mais l’entreprise n’en avait pas encore organisé dans la capitale de son propre pays d’origine. Aujourd’hui, le géant de la tech annonce que la tenue prochaine d’un Unpacked à Séoul, et ce, pour la toute première fois. Aucune date précise n’a été communiquée, mais ce sera à la fin du mois de juillet durant le COEX à Samseong-dong, Gangnam. Samsung explique qu’il dévoilera sa prochaine génération d’appareils avec écran pliable durant l’événement. Autrement dit, nous devrions découvrir les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5.

“Cette année, Séoul a été choisie pour son rôle dans les tendances mondiales avec sa culture et son innovation très dynamiques, tout en reflétant aussi parfaitement la grande confiance de Samsung dans la catégorie du pliable”, peut-on notamment lire dans son communiqué.

À quoi s’attendre avec les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ?

Selon les dernières rumeurs en date, le Galaxy Z Flip 5 devrait avoir un écran externe plus grand, ainsi qu’un nouveau design de charnière pour rendre la pliure encore moins visible. L’appareil serait par ailleurs propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, comme le Galaxy S23. En ce qui concerne le Galaxy Z Fold 5, un nouveau design de charnière serait aussi au rendez-vous, pour faire disparaître le petit gap de son prédécesseur et s’assurer que les deux côtés restent bien à plat l’un sur l’autre lorsque l’appareil est plié et pour rendre la pliure moins visible. Une puce Snapdragon 8 Gen 2 serait aussi de la partie.

Encore deux petits mois avant de découvrir si ces rumeurs sont avérées. Nous ne manquerons pas, évidemment, de vous donner tous les détails de ces appareils. À suivre !