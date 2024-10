En Écosse, un hôpital pour enfants engage un gamer pour jouer avec les petits patients

De quoi faire oublier un quotidien souvent très difficile aux plus jeunes patients.

Tl;dr Un hôpital pour enfants en Écosse a un « gamer » résident.

L’initiative vise à réduire l’anxiété et l’ennui des patients pédiatriques.

Le poste a été créé grâce aux efforts de collecte de fonds de plusieurs organismes de charité.

Un « gamer » résident dans un hôpital pour enfants en Écosse

L’Hôpital Royal pour Enfants de Glasgow, en Écosse, a inauguré une première au Royaume-Uni et en Irlande : l’installation d’un « gamer » résident. Steven Mair, premier titulaire de ce poste à plein temps, aura pour mission de jouer à des jeux vidéo avec les jeunes patients de l’hôpital.

Les bienfaits du jeu pour les enfants hospitalisés

À l’instar d’autres initiatives caritatives liées au monde du jeu dans les hôpitaux pour enfants, l’objectif est de contribuer à la détente des patients, de réduire leur sentiment d’ennui et d’isolement, et de leur offrir un moyen d’évasion. Des études ont montré que jouer à des jeux peut aider à diminuer la douleur et l’anxiété liées aux procédures médicales chez les patients pédiatriques, ainsi que l’anxiété de leurs aidants.

Une initiative soutenue par plusieurs organisations caritatives

Outre sa participation à des séances de jeu, Mair organise également des événements autour du jeu au sein de l’établissement, collecte des fonds pour de nouveaux équipements de jeu et gère les bénévoles du domaine du jeu pour l’organisation caritative de l’Hôpital pour Enfants de Glasgow. Cette dernière a créé le poste de « gamer » résident avec le soutien de ses partenaires Devolver Digital et Neonhive, après avoir recueilli plus de 100 000 £ (soit environ 129 000 $) l’année dernière grâce à des initiatives telles que la vente de jeux écossais sur Steam pour une campagne nommée « Games for the Weans » (« weans » étant un mot écossais signifiant « enfants »). Par ailleurs, un don de 12 000 $ de la part de Child’s Play plus tôt cette année aidera à financer le remplacement d’anciennes consoles Xbox 360 et PlayStation 3 par des consoles adaptées au contexte hospitalier.

Un impact concret pour les enfants et leurs familles

Les séjours hospitaliers peuvent être éprouvants pour tous, et particulièrement pour les enfants et leurs familles. Catherine Reid, mère du jeune Jace, raconte : “Quand le gamer-résident est venu jouer à Mario sur la Nintendo, [Jace] a immédiatement illuminé et souri. C’était un véritable regain d’énergie pour lui, mentalement et physiquement. » Vous pouvez soutenir le programme de « gamer » résident et d’autres efforts caritatifs qui aident les jeunes patients hospitalisés par le biais du jeu en faisant un don à des organisations telles que l’Hôpital pour Enfants de Glasgow et Child’s Play.