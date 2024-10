Netflix ferme son studio de jeux vidéo AAA

Récemment, la société a fait des embauches remarquables en recrutant des talents provenant des franchises Halo et Overwatch.

Tl;dr Netflix ferme son studio de jeux AAA, Team Blue.

Des exécutifs de franchises réputées, récemment embauchés, ne sont plus avec l’entreprise.

Netflix continue de développer ses titres mobiles et indépendants.

Netflix met fin à son incursion dans le monde des jeux AAA

Il a été confirmé que Netflix, géant du streaming en ligne, met un terme à sa tentative de percée dans le marché des jeux AAA. Cette nouvelle a été confirmée par Netflix à Game File, avec l’annonce de la fermeture de son studio de développement, connu sous le nom de Team Blue.

Du recrutement de pointures à la fermeture du studio

En 2022, Netflix avait mis les bouchées doubles pour se tailler une place dans le monde des jeux AAA. L’entreprise avait ainsi recruté Chacko Sonny, ex-patron d’Overwatch, pour diriger un nouveau studio AAA basé en Californie du Sud. Peu après, Joseph Staten, ancien cadre d’Halo, avait été engagé en tant que directeur créatif, suivi de Rafael Grassetti, directeur artistique sur God of War. Ces recrutements marquaient une volonté claire de Netflix de se lancer dans la production de jeux AAA multiplateformes à partir de nouvelles propriétés intellectuelles.

Cependant, ces exécutifs ne font désormais plus partie de l’entreprise, et la fermeture de Team Blue a été confirmée.

Un retour aux origines

Avant cette aventure dans le monde des jeux AAA, Netflix s’était lancé dans le jeu vidéo en 2017 avec son jeu mobile inspiré de la série rétro Stranger Things. Dans les années qui ont suivi, la stratégie de l’entreprise s’est principalement articulée autour de l’acquisition de droits de publication mobile pour des titres indépendants respectés, comme Into the Breach et Terra Nil. Netflix avait également développé en interne un certain nombre de jeux mobiles. En 2023, l’entreprise avait près de 90 de ces titres en développement avec des studios internes et partenaires.

Les jeux peuvent être accessibles via l’application de Netflix et joués directement sur votre appareil, ce qui correspond bien à sa stratégie globale de streaming. Le projet du studio Team Blue, quant à lui, ne s’alignait pas aussi bien avec ce modèle, ce qui a conduit à sa fermeture.

Un risque calculé

Comme l’a souligné Igor Bonifacic d’Engadget, « financer le développement d’un jeu AAA multiplateforme est nettement plus ambitieux et, il faut le souligner, risqué« . Cette fermeture est donc peut-être le signe que Netflix souhaite se concentrer sur des projets moins risqués et plus en ligne avec sa stratégie globale.