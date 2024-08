Emilia Clarke a-t-elle incarné Daenerys dans « House Of The Dragon » ?

Retour de Daenerys dans le final de la saison 2 de "House of the Dragon".

Apparition surprise de Daenerys dans le final de House of the Dragon

Les fans de la série Game of Thrones ont eu la surprise de voir Daenerys Targaryen refaire surface dans le final de la deuxième saison de House of the Dragon. Cependant, le rôle emblématique de la Mère des Dragons n’a pas été repris par Emilia Clarke, mais par Imogen Ruby Little.

Imogen Ruby Little, nouvelle incarnation de Daenerys

La comédienne Imogen Ruby Little a incarné Daenerys dans le huitième épisode de la deuxième saison de House of the Dragon, comme l’actrice l’a confirmé sur son compte Instagram. Bien qu’elle ne soit pas encore très connue, Little a déjà quelques crédits d’actrice à son actif, notamment dans la troisième saison de The Witcher et dans Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Emilia Clarke a-t-elle été sollicitée ?

La question de savoir si Emilia Clarke a été approchée pour reprendre son rôle dans House of the Dragon reste en suspens. La réalisatrice de l’épisode, Geeta Vasant Patel, a déclaré à EW ne pas être au courant de ces détails.

Emilia Clarke se distancie de son rôle

Il semble qu’Emilia Clarke ait fait une croix sur son personnage emblématique. Interrogée par la BBC sur un éventuel retour pour le spin-off consacré à Jon Snow, elle a répondu : « Non, je crois que j’en ai fini. » De plus, en 2023, elle a déclaré à Variety qu’elle ne pourrait pas regarder House of the Dragon, décrivant cette perspective comme trop étrange.