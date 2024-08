Le destin du Roi Aegon et Larys Strong dans la saison 3 de House of the Dragon

A la fin de la deuxième saison de la série télévisée House of the Dragon, Aegon II Targaryen et Larys Strong fuient Port-Réal alors que Rhaenyra Targaryen arrive pour prendre le trône.

Tl;dr Aegon II Targaryen et Larys Strong fuient Port-Réal dans la saison 2 de House of the Dragon.

Aegon II Targaryen pourrait prendre le contrôle de Peyredragon dans la saison 3.

Larys Strong pourrait revenir à Port-Réal pour semer le chaos.

Aegon II Targaryen revient à Port-Réal, mais pourrait finir par être empoisonné.

Le destin d’Aegon II Targaryen et Larys Strong

Le dénouement de la saison 2 de House of the Dragon a vu Aegon II Targaryen, interprété par Tom Glynn-Carney, et Larys Strong, joué par Matthew Needham, fuir précipitamment Port-Réal. Cette alliance inattendue entre les deux personnages, qui n’est pas présente dans les livres originaux, soulève des questions quant à leur destinée dans la saison 3.

Aegon II Targaryen, le futur de Peyredragon ?

Dans le livre Fire & Blood, sur lequel est basé la série, Aegon se dirige vers Peyredragon alors que Rhaenyra Targaryen prend le contrôle de Port-Réal. Il s’empare du château insulaire, à l’insu de Rhaenyra et des Blacks, et utilise cette position pour tendre un piège à Rhaenyra, lui donnant l’opportunité de la capturer et de l’exécuter.

Le rôle clé de Larys Strong

Dans le livre, Larys Strong aide Aegon à s’échapper de la capitale, puis y retourne pour saper le règne de Rhaenyra. Sa présence dans le livre conduit Aemond à croire que Larys l’a trahi, ce qui conduit à l’exécution de Ser Simon Strong à Harrenhal. Cependant, de nombreux changements mineurs apportés par la série rendent difficile de prédire le déroulement des événements.

Le retour d’Aegon II Targaryen à Port-Réal

Aegon II Targaryen fait son retour à Port-Réal, pensant avoir gagné la guerre après avoir exécuté Rhaenyra sur Peyredragon. Cependant, il est toujours largement détesté par ses pairs et le peuple, et les armées des Riverlands et du Nord continuent de marcher sur Port-Réal malgré la mort de Rhaenyra. Ses seigneurs finissent par l’empoisonner, mettant fin à la Danse des Dragons.