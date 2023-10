Élite : la teen série espagnole prendra fin en 2024

Netflix annonce la fin de la série télévisée Élite.

La saison 8 d’Élite a été confirmée en juillet dernier, lorsque la plateforme de streaming Netflix a également annoncé l’arrivée de nouveaux acteurs, dont Ane Rot (Killer Book Club) et Nuno Gallego (UPA Next), tandis que Mina el Hammani, qui est apparue dans les trois premières saisons, reprendra le rôle de Nadia.

Élite has been renewed for an eighth and final season — and Season 7 premieres this Friday! pic.twitter.com/sVNwrCvsd9 — Netflix (@netflix) October 18, 2023

Le créateur de la série Élite, Carlos Montero, a déclaré :

Nous préparons la huitième saison, qui sera la dernière d’Élite. Nous terminons sur une bonne note. Jaime Vaca, co-showrunner de la saison 7, Netflix et moi avons pensé qu’il était temps d’en finir. Je le dis avec beaucoup de regret parce que cela a été plusieurs années incroyables au cours desquelles j’ai rencontré des acteurs merveilleux, nous avons travaillé avec tous les réalisateurs avec lesquels nous voulions travailler et nous avons eu le luxe d’avoir Maribel Verdú au cours de ces deux dernières saisons. Élite a changé la vie de tout le monde, il y a des acteurs qui ont commencé avec nous et cela a été leur tremplin pour devenir maintenant des stars mondiales. C’est une fierté d’y avoir contribué et de savoir qu’ils nous ont vus dans le monde entier et qu’ils ont aimé.

La fin se rapproche pour Élite

Créée par Carlos Montero et Jaime Vaca pour Netflix avec le soutien de Zeta Studios, la série télévisée Élite est diffusée depuis 2018 et se déroule dans un lycée fictif. Le teen drama tourne autour des relations entre trois étudiants de la classe ouvrière inscrits à l’école d’élite grâce à un programme de bourses et leurs camarades de classe riches. Le casting comprend également Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Álex Pastrana, André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou, Manu Ríos, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin et Maribel Verdu.