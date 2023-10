Élite fait sa rentrée avec la saison 7

Las Encinas ouvre à nouveau ses portes pour bouleverser une fois de plus la vie de ses élèves avec la saison 7 d'Élite.

Dans la saison 7 d’Élite, Omar vit une nouvelle vie à l’université et loin de Las Encinas, mais il n’arrive pas à tourner la page. La culpabilité de la mort de Samuel et la souffrance de cette période sont encore très présentes, ce qui l’amène à suivre une thérapie. Grâce à un stage, il décide de retourner dans l’école où tout s’est passé pour affronter ses démons. A travers le parcours d’Omar, les fans vont découvrir que les autres élèves luttent eux aussi silencieusement contre leur propre enfer et vont également faire la connaissance de nouvelles têtes (Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin et Maribel Verdu).

Un trailer pour la saison 7 d’Élite

Pour mémoire, la saison 6 d’Élite s’est terminée par une mystérieuse fusillade et le réveil d’Ivan à l’hôpital. Personne ne sait qui tenait l’arme, mais il est clair que quelqu’un voulait se venger. La saison 7 devrait répondre à cette question tout en suivant les nouvelles aventures d’Omar à Las Encinas. A noter que le personnage Nadia Shana incarné par Mina El Hammani sera de retour.

La saison 7 de la série télévisée Élite sera diffusée le 20 octobre prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix.