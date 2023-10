Elgato dévoile un nouveau téléprompteur pour les streamers. Une "solution tout-en-un" pour les créateurs de contenu qui devrait faire des émules.

Il est assez fréquent encore aujourd’hui d’apercevoir ici ou là, pendant une intervention télévisée, un téléprompteur, cet accessoire qui permet d’afficher un texte, qu’il s’agisse d’un discours ou des paroles d’une chanson. Aujourd’hui, le spécialiste d’accessoires PC Elgato dévoile sa version du téléprompteur, sobrement baptisé Prompter, avec un écran qui défile, des caches sur les côtés pour limiter les perturbations d’éclairage et des connecteurs simples pour une fixation universelle.

Contrairement aux autres prompteurs du marché, nul besoin de tablette ou de téléphone grâce à son écran intégré et au logiciel Camera Hub de l’entreprise. Une fois activé, l’appareil affiche non seulement les scripts vidéo, mais vient aussi reproduire en miroir n’importe quelle fenêtre ou app via un simple glisser-déposer. Cela vous permet de voir le script et les flux en direct des participants à un chat, par exemple, tout en regardant directement la caméra.

Vous pouvez glisser n’importe quoi dans le Prompter, Elgato proposant par exemple une fenêtre du match en cours, pour pouvoir y jeter des coups d’oeil pendant ces interminables réunions de travail.

Une “solution tout-en-un” pour les créateurs de contenu qui devrait faire des émules

Le Prompter étant un produit Elgato, on retrouve aussi une belle intégration avec le Stream Deck. Il y a un plugin pour l’appareil permettant de contrôler et d’ajuster certains aspects directement avec un bouton, ce qui devrait être particulièrement intéressant pour les streamers. D’ailleurs, cet accessoire a été pensé et conçu par Elgato pour être “la vraie solution tout-en-un pour les créateurs de contenu”.

Elgato, qui appartient à l’accessoiriste Corsair, indique que le Prompter s’intègre avec davantage de webcams, caméras et smartphones que tout autre appareil similaire du marché, vous ne devriez donc pas avoir besoin d’acheter autre chose pour en profiter. En cas de doute, consultez la liste des appareils compatibles.

La mise en place semble simple grâce aux différents éléments intégrés dans la boîte. À noter, la connexion USB sert à l’alimentation et au transfert des données. Le Elgato Prompter est disponible dès à présent à 299,99 €.