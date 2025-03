Dwayne Johnson, star d’un jeu vidéo pour un film annulé

Il fut un temps où Dwayne Johnson, également connu sous le nom de "The Rock", a joué dans un jeu vidéo conçu comme un produit dérivé pour un film qui, contre toute attente, a finalement été annulé.

Tl;dr « Spy Hunter », un jeu vidéo populaire des années 1983, a inspiré un projet de film.

Le film a été abandonné après plusieurs problèmes de développement, mais un jeu vidéo lié a été réalisé.

Malgré des tentatives de relance, le projet du film « Spy Hunter » semble définitivement enterré.

Quand le jeu vidéo « Spy Hunter » inspire un film avorté

Le jeu vidéo « Spy Hunter », sorti en 1983, a marqué toute une génération de joueurs d’arcade. Patrie des années 80, ce jeu a su séduire par son thème, inspiré de « Peter Gunn », et sa jouabilité addictive. Dans « Spy Hunter », le joueur contrôle une voiture d’espion ultra-technologique, parcourant une autoroute sans fin, détruisant les véhicules ennemis. Malgré son succès, l’adaptation du jeu en film n’a jamais vu le jour.

« Spy Hunter » : un jeu qui devient un film… puis un autre jeu

En 2003, la nostalgie pour « Spy Hunter » était assez forte pour que Universal Pictures acquière les droits du jeu pour en faire une adaptation cinématographique. Prévu pour être un blockbuster d’été à 90 millions de dollars, le film devait sortir en 2005. Dwayne Johnson avait même signé pour jouer le personnage principal, Alex Decker.

Cependant, le film s’est retrouvé piégé dans un « enfer du développement ». Les réalisateurs se succédaient sans qu’aucun accord ne soit trouvé pour le scénario. Finalement, seul le jeu vidéo lié au film, intitulé « SpyHunter: Nowhere to Run », a été achevé et sorti en 2006.

Le destin capricieux du film « Spy Hunter »

Le projet de film « Spy Hunter » a connu un parcours tumultueux. Plusieurs scénaristes ont été engagés et remplacés, et le film a même perdu son réalisateur, John Woo, et son acteur principal, Dwayne Johnson, en 2007. Le seul élément concret qui avait été décidé était le design de la voiture « Spy Hunter », l’Interceptor, censée posséder des capacités de transformation high-tech.

Impatients, les concepteurs de jeux vidéo de Midway Games ont sorti « SpyHunter: Nowhere to Run » dès qu’ils ont senti que le film était voué à l’échec. Le jeu, qui reproduit l’intrigue et les personnages d’un film qui n’a jamais vu le jour, n’a pas connu un grand succès.

« Spy Hunter » : un film à oublier ?

Malgré un bref sursaut d’intérêt pour le film « Spy Hunter » après la sortie de « Nowhere to Run », le projet semble aujourd’hui définitivement enterré. Si la nostalgie peut parfois être une force motrice puissante, il semble que dans ce cas, elle n’ait pas suffi à surmonter les nombreux obstacles rencontrés par le film « Spy Hunter ».