Dwayne Johnson, Scorsese et DiCaprio unissent leurs forces dans un nouveau film

Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de "The Rock", s'associe au célèbre réalisateur Martin Scorsese et à l'acteur de renom Leonardo DiCaprio pour un nouveau projet de film palpitant.

Le film est encore en phase préliminaire de développement et fait l’objet d’une guerre d’enchères pour les droits.

Cette collaboration marque un changement dans les choix de films de Johnson, connu pour ses films d’action.

Un trio de poids pour un drame criminel

L’acteur Dwayne Johnson, rejoint par les lauréats des Oscars Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, s’associent pour un nouveau drame criminel qui explore le crime organisé à Hawaii. Selon le média spécialisé Deadline, le film raconte l’histoire d’un « chef de la mafia en devenir » qui s’oppose à des « factions criminelles rivales pour prendre le contrôle du monde souterrain des îles hawaïennes ».

Un projet en attente de distributeur

Si le film est devenu un sujet brûlant à Hollywood, il n’en est pas moins toujours en phase initiale de développement. Il fait actuellement l’objet d’une guerre d’enchères pour sécuriser les droits. Le script, écrit par Nick Bilton, ne sera finalisé que lorsque le film aura trouvé un distributeur.

Un tournant dans la carrière de Johnson

Ce projet marque un changement significatif dans les choix de films de Johnson. Connu principalement pour ses films d’action, il semble chercher à se mettre au défi en tant qu’acteur en collaborant avec des réalisateurs de renom. Sa participation à The Smashing Machine, un drame sportif réalisé par Benny Safdie, dans lequel Johnson incarne le véritable combattant de MMA Mark Kerr, est un signe de ce changement de cap.

Cette collaboration avec Scorsese pourrait donc représenter une nouvelle étape dans l’évolution de Johnson en tant qu’acteur. Il sera intéressant de voir comment Johnson, connu pour son charisme, s’adaptera à un rôle de chef de mafia impitoyable. Le film promet d’être riche en matière à explorer, étant décrit comme « la dernière grande saga de la mafia américaine ».

Ce projet est à suivre de près, non seulement pour son casting impressionnant, mais aussi pour son potentiel à offrir une nouvelle perspective sur le genre du film de gangsters.