Dune 2 en lice pour un Oscar malgré une inéligibilité

Malgré son inéligibilité, Dune 2 se bat pour une catégorie aux Oscars.

Le célèbre film de science-fiction, Dune: Part Two, réalisé par Denis Villeneuve, fait un pari audacieux. Malgré une règle de l’Académie des Oscars qui stipule qu’un film de suite ne peut utiliser plus de 20% de thèmes musicaux préexistants, le film est soumis dans la catégorie de la Meilleure Musique Originale.

La musique du film, composée par Hans Zimmer, a été saluée par la critique. C’est dans ce contexte que Warner Bros. a officiellement annoncé sa soumission pour les Academy Awards. Une décision audacieuse qui démontre la confiance du studio dans la conformité de la musique du film aux exigences de l’Académie.

Cette soumission intervient alors que d’aucuns pensaient que le score de Dune: Part Two serait inéligible en raison de sa proximité avec la musique du premier volet. Le directeur Villeneuve, cependant, soutient que « la ‘Partie Deux’ est une nouvelle musique« . Si l’Académie penche en faveur de Villeneuve, le score acclamé de Zimmer pourrait figurer sur la liste courte de décembre.

L’interprétation de ce qu’est un « thème » d’un film précédent reste à l’appréciation de l’Académie. Zimmer, compositeur de renom, pourrait être un sérieux prétendant si sa musique était retenue. Le face-à-face entre l’Académie et la soumission audacieuse de Warner Bros. est désormais attendu avec impatience.

On en pense quoi ?

En tant que passionné de cinéma, je trouve cette situation fascinante. Elle illustre parfaitement la complexité et la subjectivité des critères artistiques. Si la musique de Dune: Part Two est retenue, ce sera une victoire non seulement pour Zimmer et Villeneuve, mais aussi pour tous les artistes qui repoussent les limites de la créativité. Cela démontre également l’importance de la musique dans l’expérience cinématographique. Quelle que soit la décision de l’Académie, elle sera cruciale pour l’avenir des suites et des franchises cinématographiques.