DuckDuckGo plonge dans l’univers des chatbots IA

Le moteur de recherche axé sur la confidentialité proposera désormais AI Chat, une fonctionnalité qui offre aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi plusieurs modèles d'IA, notamment GPT-3.5, Claude, Llama et Mistral. Serait-ce le futur de la recherche en ligne ?

Tl;dr DuckDuckGo lance un nouveau chatbot alimenté par l’IA nommé AI Chat.

AI Chat permet d’accéder à plusieurs chatbots en un seul endroit.

L’utilisation de AI Chat offre une plus grande confidentialité par rapport à d’autres outils similaires.

AI Chat et DuckAssist, un autre outil de DuckDuckGo, sont complémentaires.

AI Chat : DuckDuckGo lance un chatbot surpuissant

Un nouveau venu dans le domaine de l’IA

Face à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, DuckDuckGo ne se laisse pas distancer. Le moteur de recherche axé sur la confidentialité a mis sur pied un chatbot puissant dénommé AI Chat. Ce dernier vient grossir le nombre de chatbots déjà alimentés par l’IA, et démontre une fois de plus que DuckDuckGo cherche à jouer dans la cour des grands dans la course à l’IA.

Un chatbot multiservice

Contrairement à d’autres chatbots autonomes tels que Gemini de Google ou ChatGPT d’OpenAI, qui s’appuient sur leurs propres modèles linguistiques, AI Chat propose une approche différente. Il se positionne comme une plateforme unique donnant accès à divers chatbots dont : GPT 3.5 d’OpenAI, Claude 3 Haiku d’Anthropic, Llama 3 de Meta et Mistral 8x7B de Mistral. La promesse de DuckDuckGo dépasse cette offre existante, la société annonce “que d’autres modèles seront disponibles prochainement”.

Au-delà de la performance, l’engagement du respect des données

DuckDuckGo ne se contente pas de puissance. La société met également en avant le respect de la vie privée lors de l’utilisation d’AI Chat par rapport à ChatGPT ou Claude seuls. “Nous sollicitons les modèles de chat sous-jacents en votre nom, supprimons complètement votre adresse IP et utilisons la nôtre à la place”, écrit Nirzar Pangarkar, le designer en chef de DuckDuckGo.

AI Chat et DuckAssist : Des outils complémentaires

L’avenir semble plein de synergies chez DuckDuckGo. La société a récemment ajouté une autre fonctionnalité alimentée par l’IA, nommée DuckAssist, qui produit des résumés générés par l’IA en haut des résultats de recherche. Pangarkar pense que AI Chat et DuckAssist sont complémentaires : “Si vous commencez avec la recherche, vous pouvez vouloir passer à AI Chat pour des requêtes complémentaires afin de mieux comprendre ce que vous avez lu”.